00:00 · 10.06.2017

A Vista Alegre, marca referência no mercado de louças e peças de decoração em porcelana, costuma trabalhar em parceria com grandes nomes do design e da arte contemporânea universal. A empresa está aberta para firmar parcerias com arquitetos, artistas plásticos e designers que se destaquem nos seus respectivos cenários de trabalho.

O personagem da vez foi o fashion designer Christian Lacroix. A Maison Lacroix, especialista na criação de roupas de alta costura, criou a coleção baseada em animais selvagens. São itens que representam personalidades exuberantes e extraordinárias, como "Mister Tiger" ou "Dona Girafa", ilustrações únicas com visuais exóticos e lúdicos, marca registrada da grife francesa.

A coleção de pratos e adornos de louça da marca portuguesa ganhou destaque e foi premiada no "German Design Award", famosa competição mundial para o mercado de utensílios de mesa e cozinha que distinguem a excelência do design.

Esta é já a segunda vez que a marca centenária tem as suas coleções premiadas. Em 2015, o prêmio entregou nove selos German Design Awards com menções honrosas à grife portuguesa.

A Vista Alegre afirma-se, cada vez mais, como uma referência no design internacional, por meio de coleções únicas de porcelanas especiais, criadas por sua equipe própria de design interno, e em parcerias com artistas oriundos dos quatro cantos do mundo.

Fundada em Portugal no século XIX, a Vista Alegre esteve à mesa de famílias nobres e também de algumas monarquias europeias seculares com seus sofisticados aparelhos de jantar.

Mesa Canguru

O prêmio Salão Design 2017 divulga seus vencedores em diversas categorias. A grande vencedora foi a Linha Canguru, assinada pela arquiteta Isabela Vecci, para a Líder Interiores. A linha inclui banco, mesa lateral e mini-cômoda, e é inspirada no hábito, não só dos humanos, de carregar objetos junto a si. Todas as peças vêm acompanhada de bolsas de recouro acopladas à estrutura. O Prêmio Salão Design, que recebeu inscritos de toda a América Latina, tem como objetivo estimular a inovação tecnológica por meio do design e, assim, destacar a capacidade e o talento de seus participantes.

Copo caveira

A moda do uso de imagens de caveira, o conhecido movimento do "caveirismo", está em alta desde os tempos primórdios. Recebeu destaque nos movimentos punk e gótico dos anos de 1980 a 2000. Objetos e adornos de decoração com imagens de caveira voltaram com toda força na moda Casa, como o copo para drinques em forma de uma caveira de cristal. Segundo as lendas Maias, o crânio de cristal representa fenômenos paranormais, tendo o poder de fazer milagres. Um elemento surpreendente para festas e para receber e encantar os amigos, deixando o seu bar muito mais divertido e cheio de personalidade.

Paisagismo de espécies misturadas

O paisagista Gilberto Elkis propôs uma combinação inusitada: espécies tropicais e plantas típicas de regiões temperadas convivem no jardim de 4 mil m², que inclui piscina, pergolado, deck e horta de temperos. A combinação de cenário com verdes variados também revela outros tons estrategicamente demarcados pelo piso de mármore. Apesar de monocromático, o jardim passa longe da monotonia graças aos diferentes volumes e texturas.

Porta-retratos

O artista plástico Roberto Dias na abertura da sua exposição de colares e adornos artesanais na Loja Massoti ao lado de Miyuki Viana

O trio de arquitetas Ana Paula Castro, Lip Costa e Jessica Costa Aguiar prestigiando o coquetel da Loja Massoti Decorações

Na mesma ocasião, os quatro profissionais participantes da Mostra 100% Design, Carlos Zaranzza, Mirian Bastos, Telma Aguiar e Sidney Viana