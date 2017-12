00:00 · 16.12.2017

O tom de púrpura Ultra Violet foi o eleito pela Pantone como a cor de 2018 por sua originalidade e complexidade

Todo ano se cria uma certa expectativa no universo criativo do designer de interiores e decoração em função do lançamento da cor do ano, escolhida pela Pantone, empresa norte americana líder mundial no sistema inovador de identificação, combinação e comunicação de cores.

A paleta definida por ela serve como base para o uso das cores nas mais diversas aplicações para o mercado de decoração e design.

A cor anunciada para o ano de 2018, foi o tom púrpura Ultra Violet. Uma cor complexa e contemplativa, “Ultra Violet sugere os mistérios do cosmos, a intriga do que está por vir e as descobertas para além de onde estamos agora. O vasto e ilimitado céu noturno simboliza o que é possível e continua a inspirar o desejo de perseguir um mundo além do nosso”, explicou a Pantone ao anunciar o novo tom.

Cartela

A cor púrpura Ultra Violet faz parte da cartela do roxo. Além dela, existem também as cores violeta e lilás, que atribui-se a um leque de tons entre o vermelho e o azul. Isto quer dizer que se obtém o tom misturando estas duas cores primárias que podem colaborar bastante na hora da mudança, de ambientes, já que são mais duas opções de cor para serem aplicadas nos ambientes.

Selecionamos alguns móveis em tons mais claros do violet que podem facilitar durante a decoração. Confira onde a cor do ano e seus tons arroxeados ou lilases marcam presença, usados em qualquer decoração despojada e alegre.

Luxo

Símbolo de elegância e nobreza, a cor do ano de 2018 e suas nuances estão cada vez mais presentes no universo da decor. É sem dúvida uma cor arrojada, associada ao luxo, mas também ao misticismo. E, com certeza será a cor queridinha dos arquitetos e designers para o ano que já bate à porta.

Finalista Salão Design

A mesa La Palme do designer Fabricio Ronca foi uma das peças selecionadas como finalista no Salão Design 2018. Sua criatividade e originalidade chamam atenção, além do conceito de suas formas, função e concepção. Foram avaliados itens como: materiais utilizado na confecção da mesa, sua tecnologia e a viabilidade de sua fabricação. A coleção de mesas lúdicas e sofisticadas, inspiradas nos famosos vasos marajoaras e na forma das palmeiras da região norte do estado do Pará. Em Fortaleza, a mesa tem a venda exclusiva da loja Evidência Decoração, na Avenida Virgílio Távora.

Cama casinha

A cama Casa, da loja Tudo em Madeira, foi desenvolvida a partir do conceito montessoriano, técnica de arquitetura de interiores criada de acordo com o tamanho da criança, facilitando assim o uso dos móveis com tudo ao seu alcance. A cama está disponível nas cores branca, madeira, cinza escuro e outras. Possui um design irreverente com cercas laterais, deixando o ambiente muito mais moderno e descontraído. Confeccionada em madeira pinus ou pinheiro de alta densidade e resistência, pintura fosca, essa cama possui estrado de madeira que proporciona maior resistência e conforto. Disponível em três tamanhos - mais informações no site www.Tudoemmadeira.Com.Br

Expor 4x8

A artista plástica Waleska Correia participa da exposição coletiva intitulada 4x8, na qual quatro artistas apresentam, cada um, oito obras inéditas. Nesta mostra, o foco principal da artista é a união das artes visuais com a música, segmentos artísticos que historicamente mantiveram um estreito relacionamento. A temática abordada são retratos de celebridades do mundo da música internacional. A artista escolheu por trabalhar neste universo representando na linguagem do pop art, renomados artistas internacionais usando a técnica de acrílica sobre tela. A exposição está em cartaz na DB galeria, Rua João Brígido, 915, loja 3.