00:00 · 21.01.2017

Como tijolinhos típicos das paisagens de cidades inglesas como Londres, os tijolinhos Brick viram moda em revestimentos na nova temporada da arquitetura

A tendência em revestimentos são os Brick Contemporâneos. Inspirado nos tijolos ingleses e norte-americanos, este revestimento cerâmico permite um toque rústico e único ao ambiente.

De fácil aplicação, seu assentamento pode ser feito em amarração, alinhamento ou escama de peixe e sem rejunte. É resistente e também de fácil manutenção.

Indicado para pisos e paredes de áreas internas ou externas, como paredes de 'home theater' e de destaque, fachadas residenciais e comerciais. São diversas opções disponíveis no mercado, como o Brick Mattone - Cerâmica com design especial que reproduz a aparência de tijolos de demolição, conferindo um toque rústico e aconchegante a pisos e paredes de áreas internas e externas.

Já a Ecoslim é uma cerâmica ecológica esmaltada, com espessura menor que as demais, para pisos e paredes. Ecologicamente correta, já que é produzida a partir da reciclagem de lâmpadas fluorescentes. A linha de cerâmicas Invecchiatto, é fabricada com materiais naturais e tem acabamento envelhecido e bordas arredondadas, proporciona uma agradável sensação térmica, tanto no verão quanto no inverno, e também ao tato.

Pode ser aplicada em pisos e paredes de áreas internas, externas e de alto tráfego secas e molhadas, por ser antiderrapante. Ideal para piscinas, garagens, calçadas, churrasqueiras, restaurantes e varandas. Existem também os revestimentos feitos de cerâmica, que reproduz o formato e a aparência das madeiras utilizadas em decks.

Pode ser aplicado em pisos, paredes, fachadas e é ideal para ambientes secos e molhados como decks de piscina, pois possui ranhuras e textura antiderrapante.

É resistente ao fogo, de fácil limpeza, não necessita de impermeabilizantes e de tratamentos especiais como as madeiras convencionais.

Mais informações

Informações do fabricante no site www.Lepri.Com.Br

Mostra Artefacto

O aconchego e a elegância invadiram a Mostra Artefacto Anália Franco, inserindo a zona leste de São Paulo no circuito do décor nacional. O espaço foi concebido pela arquiteta Cristina Rocha Andrade e a designer de interiores Patrícia Rocha. A ideia do espaço e toda a concepção do projeto sofreram influência da bela cidade de Melbourne, na Austrália. Foi pensando nesta que é a segunda área urbana mais populosa da Austrália e suas extensas áreas verdes, que as profissionais arquitetas se inspiraram na hora de criar um living e sala de jantar que se integram pela sobriedade da paleta de cores no ambiente.

Móvel industrial

O sofá com pegada industrial vai dar um look moderno e despojado a sala ou a outros ambientes, como no caso de um quarto em que o sofá em questão pode facilmente substituir uma cama. Além do aspecto industrial que o móvel traz, a pegada do reciclado, no caso a estrutura de madeira é de reaproveitamento de peças de pallets que recebeu o verniz para ressaltar os desenhos natural da madeira. Já os estofados e as almofadas foram feitos de tecidos de lona reaproveitada. As roldanas e as luminárias acopladas, arrematam os detalhes de móvel moderninho.

Abajur Nó

Sempre criativa e trazendo novidades para o mercado de iluminação, a designer Cristiana Bertolucci, traz ao mercado o Nó, abajur que é um verdadeiro nó visual, que remete ao famoso entrelaçado, disponível em quatro acabamentos: latão polido, cobre polido, alumínio pintado ou aço pintado de branco ou preto. Assim, disponíveis em uma paleta de cores que vai do dourado, cobre, ouro envelhecido e prata. O abajur Nó possui 45cm e é ideal para ambientes internos como salas e quartos. Lâmpadas utilizadas globo, fluorescente 14W ou decorativa Nostalgic de filamento.