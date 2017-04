00:00 · 08.04.2017

Do dia 4 até dia 9 de abril, os olhos do mundo criativo do design e mobiliário estão voltados para salão do design de Milão. O evento é o carro-chefe durante a semana do design de Milão. Já na sua 56ª edição, o salão vem retratando a crise financeira mundial e o advento da economia globalizada que já tem impactado significativamente na evolução dos comportamentos e estilos de vida das pessoas, especialmente aquelas nas faixas etárias mais jovens. A chamada Geração Y têm abraçado conceitos como compartilhamentos imediatos e sem restrições em relação aos produtos e serviços. Casas e estilos de vida também se incluem a esse novo conceito de viver. Essas exigências muito reais de uma grande fatia da população estão gerando novos gêneros de instalações residenciais, incluindo onde e como viver - o mesmo nível de conveniência, flexibilidade e rapidez para que eles se acostumaram graças às novas tecnologias.

O Salão do móvel de Milão se reinventa a cada edição, sempre trazendo as novidades para o segmento do mercado de mobiliário e decoração. Uma vitrine mundial que combina qualidade e tecnologia, com o resultado da criatividade das melhores empresas do setor, capazes de desenvolver uma inovação anual de produtos e soluções para o lar.

O Salone Internazionale del Mobile traz, paralelamente, mais dois eventos, em sua mega estrutura na cidade italiana: Salão Satélite, no qual são expostos criações de novos designers; e o EuroLuce, salão internacional de iluminação. A coluna + Design fez uma seleção de algumas criações do Salão de Milão 2017, para ilustrar os vastos e criativos lançamentos da feira que também podem ser vistas no blog + Design do Diário Online.

Brasil

Design nacional

O Brasil se faz presente na semana do design de Milão 2017 com algumas ações pontuadas e Salões que acontecem paralelamente In Saloni de Milano. São eles: Brasil S.A, Be Brasil, Rio + DESIGN, Apex-Brasil e o Salone Satélite que acontece no RHO, local destinado ao Salão principal. Os ventos mostram um panorama do design contemporâneo brasileiro durante a Semana de Design. As ações reúnem desde criações artesanais até as produções realizadas com o apoio de grandes indústrias brasileiras.

Luminária desapego. Design assinado por Roque Frizzo. Foto: Guilherme Jordani.

A UNUE levou para Milão a poltrona Cigarra, desenvolvidas pela Terinn Arquitetura, de Marcos Maia e Gilmar Mazari

O design contemporâneo da Luminária Viga do designer Caio Superchi, fez parte do elenco da Mostra Brazil S.A.