00:00 · 24.02.2018

Novos designers, novos projetos e produtos voltados para usos domésticos, como móveis e objetos de decoração, surgem cada vez mais no mercado brasileiro

Uma nova safra de designers brasileiros está sendo lançada no mercado. Uma série de novos projetos e produtos cheios de personalidade e referências na cultura brasileira. Uma iniciativa inédita de curadoria no mercado de design para casa, resultado da união da empresa Marco 500, que comercializa produtos para decoração assinados por designers brasileiros, e da "Feira na Rosenbaum", um dos maiores eventos de design independente do Brasil.

Todos os designers convidados por seus trabalhos autorais. Alguns dos designers já participaram de edições da Feira na Rosenbaum e outros têm criações que a Marco 500 e a Feira na Rosenbaum já acompanhavam e admiravam. As criações aqui selecionadas incluem tipologias diversas, como porcelana, madeira, metal, tricô, couro, borracha e mais materiais.

Criada em 1994, a Marco 500 é uma empresa que comercializa produtos para decoração assinados por designers brasileiros. Especializada no fornecimento de objetos contemporâneos com produção em série, destaca-se pelo exclusivo atendimento às lojas de móveis e decoração, atuando também no desenvolvimento de projetos corporativos. Através de uma constante atualização, tem o papel de tornar acessível ao mercado o melhor do design nacional.

A Feira na Rosenbaum é um evento itinerante de design independente. São designers, artistas e artesãos que expõem criações autorais com identidade, que ajudam a contar a diversidade dos saberes e das riquezas naturais e culturais do Brasil.

Escritórios e estúdios de design como: Design com Brócolis, Evelyn Tannus, Fatto, Greghi Design, Leonardo Vanetti, Marcos Quintas, M.O.A Estúdio, Nina Lima, Oslo Designer, Paola Muller, Projeto Sertões, Sui Objetos e Suka Braga fazem parte dessa restrita e qualificada curadoria dos novos designers brasileiros.

Banheira sinfonia



Esta banheira de forma cilíndrica, teve como fonte de inspiração as formas das notas musicais de uma partitura. Tendo a música como referência ao seu design de traços clássicos com referências no rococó, a banheira tem tubos de latão banhados a ouro que dão o certo toque de luxo necessário, tornando a banheira Symphony uma peça de design elevado e ao mesmo tempo contemporâneo. A banheira é feita de fibra de vidro branca, dando-lhe um visual limpo perfeito para qualquer banheiro com muito luxo e glamour. Um lançamento da Maison Valentina na Maison & Objet Paris.

Panelas douradas



Referência na produção de panelas e acessórios para forno e fogão em alumínio antiaderente, a Multiflon comemora seus 30 anos com muito estilo, a marca está lançando a Linha de Panelas Gold. As peças encantam pelo acabamento, com uma pintura especial na cor dourada, uma das cores em alta no décor, que também vai deixar a cozinha na moda. Mas, o diferencial não está apenas na estética da coleção. Internamente, as peças são equipadas com um revestimento antiaderente diferenciado e exclusivo da marca, o Stone Tech, desenvolvido em parceria com uma indústria da Itália. Tudo para proporcionar um verdadeiro Toque de Midas na Cozinha. (www.loja.multiflon.com.br).

Cerâmica de madeira ou cimentado



A madeira, o cimento e as pedras decorativas unem-se às peças que a Pointer traz em linhas especiais, como ceppo de gree e a piasentina. O toque da madeira na nova coleção - com peças no formato 15x90cm, que facilita a colocação dos transpassados - provoca versatilidade e vem para somar ao portfólio diferenciado que a fábrica investe para este ano. Peças como a Tijuca são uma aposta segura na linha madeiras, que promete agradar brasileiros e estrangeiros. Alguns pilares essenciais, como a identidade brasileira, funcionalidade, design e a sustentabilidade, estão identificados nessa coleção 'Morada Brasileira".