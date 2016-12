+Design: Natal na cidade

00:00 · 24.12.2016

Nas nossas andanças pela cidade, observamos as decorações natalinas e vimos pouca representatividade

Chegamos à conclusão que o Natal de 2016 expressa o sintetismo do que foi esse conturbado ano. Temos a impressão que a decoração de Natal foi adiada para o ano que vem, as poucas representatividades dessa época estão estampadas somente em praças públicas ou shoppings centers.

É o caso das árvores de Natal da praça Portugal e da praça do Ferreira, de autoria da arquiteta Denise Olinda e Pablyto Leivio mais uma vez, feita com redes armadas e iluminadas, típicos elementos da cultura cearense.

Já os principais shoppings de Fortaleza apostaram em elementos decorativos como o carrossel e construções cenográficas como a casa do Papai Noel e outras situações já exploradas em outros anos.

Acho que a intenção seria despertar a curiosidade e aguçar o lado lúdico das crianças. Confesso, essa é uma das minhas épocas do ano preferidas, é maravilhoso ver tudo iluminado, sentir esse clima de festas no ar.

As luzes de Natal não se apagaram, mas diminuíram perceptivelmente.

As vitrines e fachadas, antes ricamente decoradas, simplesmente foram encaixotadas e guardadas para o próximo ano, quem sabe!

No Natal do ano que vem, espero que veremos decorações natalinas de encher os olhos, que encantem a todos e principalmente as crianças que fantasiam uma época de encantos, na qual o brilho das luzes, bolas e estrelinhas nos faz imaginar um mundo de alegrias, em que todos os cantos da cidade estão com decoração de Natal, que nos traz uma sensação de um eterno clima de festa.

Bloco de madeira

Móveis feitos em madeira são sempre nobres, atraentes, práticos e de longa duração. Diversas pesquisas demonstram que quando usada em interiores, a madeira é percebida como calorosa, relaxante, confortável e acolhedora. Para completar, a madeira tem boa capacidade de isolamento acústico e as melhores propriedades de isolamento térmico. Usá-la de forma consciente, portanto, faz bem para sua casa e para o meio ambiente. O consumo responsável de produtos florestas como bloco de madeira pequiá, da Tora Brasil, que pode ser usado tanto como banco quanto como mesa. Www.Torabrasil.Com.Br

Árvore de canecas

Uma típica árvore do Oriente, conhecida por dar fruta tropical, tem seus galhos podados quando deixam de produzir seus frutos. O que seria apenas um monte de galhos e trocos de madeira seca, destinados ao lixo ou a lenha de fogueira, acabou ganhando uma nova utilidade, graças ao designer do sudeste asiático. A madeira passa por um tratamento de lavagem e lixamento, recebendo acabamento de seladores e vernizes para transformar em um belo e prático porta-canecas que vai organizar e decorar sua cozinha. A peça está à venda no site viva terra, mas um pouco de habilidade, quem sabe, dá para fazer em casa!

Duas cadeiras em uma só

Duas cadeiras em uma. Essa é a imagem que vemos de primeira vista da cadeira "custom made", criação do designer britânico Karen Ryan. A cadeira foi desenvolvida em função de um desafio, uma encomenda. Seu criador, que é colecionador de móveis descartados na rua, usou móveis reciclados com tamanhos e estilos diferentes, dois modelos de cadeiras produzidas em massa com linhas clássicas e convencionais. Uma cadeira foi incorporada à outra e a cor amarela vibrante deu o grande destaque à peça finalizada, tendo o branco brilhante da outra cadeira como fundo.

Portaretratos

Os arquitetos Taline Rabelo e Simon Ráfaga, vencedores do concurso de melhor ambiente da Mostra natalina 100% DESIGN. Recebendo a máquina de café expresso, presente da 3 Corações

Renata Jereissati e Sidney Viana, no coquetel de encerramento da Mostra de decoração de Natal realizada no Shopping Iguatemi

Dulce Silveira com o casal Cristiane e Augusto Lopes, trocando figurinhas no encerramento da Mostra natalina 100% DESIGN