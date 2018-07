00:00 · 07.07.2018

A grife Calvin Klein apresentou, no mês passado, sua primeira instalação durante a Design Miami/Basel. Uma visão única de um cenário interpretado pelo diretor criativo, Raf Simons, que apresentou um autêntico celeiro americano e uma vitrine de poltronas Feltri, da marca Cassina, com estofamento selecionado pelo próprio diretor criativo.

Pensada pelo influente designer italiano Gaetano Pesc para a marca, em 1987, a poltrona Feltri carrega um olhar irônico sobre o trono real, mesclando, ao mesmo tempo, arte e funcionalidade.Tornou-se, desde então, um ícone e item de arte moderna e design contemporâneo colecionável.

Seu espesso feltro de lã é feito por meio de uma técnica patenteada, seu encosto é macio e envolvente enquanto sua parte inferior, infundida com resina firme e durável.

Seguindo o discurso de Simons sobre a exploração de um diálogo internacional filtrado pelas lentes americanas, a instalação apresentou um amplo espaço aberto que remeteu a um celeiro complementado pelas poltronas de edição limitada.

Exclusividade

As peças numeradas de 1 a 50 estavam disponíveis para a venda durante a feira, enquanto as de numeração de 51 a 100 estão sendo disponibilizadas na Cassina.

O celeiro, um dos vários construídos para o desfile de Outono 2018 da Calvin Klein, foi reconstruído a partir de madeira recuperada do século XIX. As paredes estavam cobertas por enormes imagens das obras de arte de Andy Warhol, parte da parceria contínua da marca com a Fundação Andy Warhol para as Artes Visuais.

Universo infantil



Planejar o quarto dos filhos pode trazer muitas dúvidas para os pais, em tempos de espaços cada vez menores o jeito é planejar bem cada cantinho. Com a necessidade de espaços aconchegantes, funcionais e seguros para o bebê que está a caminho surgiu o desafio de criar um projeto com todas essas características em um quarto de apenas 7,40 m². Conforme a Doce Anjo Boutique Bebê, o mobiliário precisava ser resistente, durável e seguro, além de multifuncional para acompanhar o crescimento das crianças. O berço escolhido foi o Canção de Ninar, da Divicar, que conta com exclusivo sistema antirrefluxo e se transforma em minicama, podendo ser usado até os cinco ou seis anos.

Torneiras Black



Tendência mundial em arquitetura e em design de interiores, a cor preta fosca se encaixa em ambientes ousados e modernos. A prática de receber pessoas em casa exige estilo e sensibilidade e para valorizar a decoração dos espaços, a Lorenzetti desenvolveu a linha de monocomandos LorenLike, que une com perfeição formas retas e curvas, dando origem a um design exclusivo e minimalista. São torneiras para lavatório com bica alta para cuba de apoio, para chuveiro e para cozinha que, além da cor preto fosco, estão disponíveis na versão cromada. O modelo de lavatório para cubas de apoio confere personalidade e elegância. A versão para cozinha possui bica móvel que aumenta a área de atuação do jato.

Porta-retratos



A arquiteta Micheline Brito, em parceria com a designer de interiores Luciana Granjeiro, assina o ambiente Home Office do estilista, composto por móveis da Casa Bonita. Juntas pesquisaram e buscaram referências no trabalho do estilista cearense Lindebergue Fernandes



O arquiteto André Moura e o designer de interiores João Paulo Gondim assinam o projeto do Loft da Royalle Home Design, que vai trazer no show room tendências em papéis de parede e cortinas persianas durante a Mostra 100% Design 2018



A arquiteta Rafaela Thomaz bota as ideias na prancheta para desenvolver o projeto do espaço Conceito Ronega & Continuitá na Mostra 100% Design 2018. Na foto aparece com Rodolfo Laureano, diretor da Ronega, que executará o espaço com móveis planejados e decorativos