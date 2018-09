00:00 · 15.09.2018

A mostra boutique de decoração, Modernos e Eternos, idealizada pela designer de interiores Maria di Pace e pelo jornalista Sergio Zobaran, este ano apresenta ao público dez ambientes assinados por profissionais consagrados e debate o movimento "pós-luxo" e a ressignificação do consumo nos dias atuais. Em sua 5ª edição, a mostra terá duração de 12 dias e está montada será realizada no Studio 689, de Ugo di Pace, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

A mostra e venda tem como objetivo proporcionar aos visitantes uma imersão na história do mobiliário, objetos e arte brasileiros e internacionais. Além disso, reforça sua preocupação com a sustentabilidade e consciência ambiental.

O uso de formas geométricas



As formas geométricas sempre figuraram como interessantes, atrativas e bonitas de ser ver. Tapetes, quadros, almofadas, nichos de parede, móveis e luminárias são peças que trazem a modernidade e o estilo expressivo dessas formas. Porém, misturar muitas figuras e cores pode se configurar em um grande volume de informações. A arquiteta Erika Mello comenta que, se não desenvolvido com harmonia, o mix passa a impressão de um espaço cansativo. Móveis de formatos geométricos nem sempre são ergonômicos e aconchegantes, então é importante analisar o uso das peças de acordo com o dia a dia. Uma regra básica é optar por tons neutros, degradê ou até mesmo mesclar as cores complementares.

Cadeira High



A Cadeira High Heel, do artista plástico e designer Hermes Santos, nasceu de uma epifania de Hermes, que elevou o status do design do mobiliário utilizando a tecnologia robótica em sua fabricação. São apenas 36 peças, divididas em lotes que contam com estrutura de alumínio esculpidas por meio da técnica italiana de diagramas de Voronoi, que consiste em subdividir um plano por meio da geométrica computacional. O trabalho transforma a cadeira em algo único ganhando interpretações através do olhar de diferentes pessoas, tornando-a uma verdadeira obra de arte.