O ano mal começou e, mais uma vez, Paris é palco de lançamentos de moda e tendências. Mas, dessa vez, moda e tendência na decoração. O evento considerado uma das locomotivas do setor abriu suas portas na última semana, a Maison & Objet 2017.

A capital francesa foi invadida por uma grande variedade de marcas maravilhosas com seus novos projetos, bem como pessoas de todo o mundo, profissionais e não profissionais do design de interiores.

Tendo diversas marcas de design europeus apresentando suas peças exclusivas de apurado gosto estéticos, desde a iluminação, móveis, objetos e acessórios de decoração para casa, a feira consiste em um lugar no qual designers, arquitetos, imprensa, blogueiros e especialistas no mercado se reúnem para uma festa de design.

Levando seus visitantes a uma viagem na qual a inovação encontra conforto e luxo, nessa edição, a organização do evento escolheu francês Pierre Charpin como o Designer do Ano 2017.

Designer, artista e cenógrafo, Pierre Charpin nasceu em 1962 em Saint-Mandé e formou-se nas Beaux-Arts de Bourges, em 1984. Desde o início da década de 1990, dedicou-se à concepção de mobiliário e objetos de decoração, explorando todo o universo da moda e casa.

Mais do que uma feira, Maison & Objet é o polo de atenção do mundo em um verdadeiro mosaico das tendências, no qual a arquitetura de interiores se encontra com o mundo do luxo. A feira explora cada estilo da decoração: para renovar ideias ou fazer mudanças e reformas, inspirando seus visitantes a criarem seus próprios universos.

Vem aí, ABIMAD 2017

A 23ª edição da ABIMAD 2017 já bate à porta. A maior feira da indústria moveleira brasileira de alto padrão, que acontece de 7 a 10 de fevereiro, está de cara nova e novo endereço. Nessa edição, o evento retorna ao espaço de convenções - SP Expo Exhibiton & Convention Center, na Rodovia dos Imigrantes. A escolha pelo novo local foi estratégica. Totalmente renovado, é palco para a realização de novos negócios e networking e oferece mais espaço e infraestrutura para os visitantes e os expositores. Neste ano, a ABIMAD também ganhou uma nova identidade visual, que marca novos passos da associação no segmento.

Letra de rolhas

Apreciadores de vinho e de ideias de reciclagem vão gostar dessa dica. Sempre que se abre uma garrafa de vinho, costuma-se guardar as rolhas em vasos de vidros, e se a ideia é reciclar, por que não criar uma letra personalizada toda revestida com essas rolhas? A ideia é simples de fazer e de efeito surpreendente. Basta cortar uma folha de compensado de MDF no formato de uma letra e colar as rolhas com cola de silicone, não esquecendo de fixar um suporte para colocar a letra na parede como um quadro em um ambiente de bar. Está feita a letra decorativa que vai surpreender seus convidados.

Linha “Brabuleta”

Colorida, bagunceira e brincalhona, essa é a linha “brabuleta”, assinada pela grife infantil Fábula para a TokStok. A coleção traz uma interpretação da alegria e formas geométricas. As borboletas são o tema principal e elas voam, desenhando cadernos, bagunçando as letras, dando piruetas e pousando nas almofadas. Os objetos de decoração seguem o estilo feminino com tons de mostarda e laranja. O resultado são ambientes alegres e divertidos, podendo transmitir toda a brincadeira da “brabuleta”... Desde o conforto do casulo até a conquista da liberdade de ser quem é e partir para o voo.