00:00 · 14.07.2018

A mostra MORADAS é composta por fotos de ruínas de construções encontradas no Sertão Central do Ceará. Trabalhos feitos por três artistas cearenses, cada um cuidando do seu processo criativo

Uma passagem rápida e preciosa, feito um raio que destrói e deixa construções em ruínas, foi de 2 a 6 de julho, a galeria Sem Título Arte recebeu a mostra MORADAS, uma exposição do Trama Art Group, realizada pela Ópera Arte Contemporânea.

A exposição reúne trabalhos dos artistas plásticos Nivando Bezerra, Tulio Paracampos e Marco Ribeiro. Os artistas teceram uma conversa aberta sobre tempo e improviso. Com seus médios distintos, criaram uma rotina de interferências, na qual as obras peregrinaram por seus ateliês, quase como cadernos dispostos com generosidade às rasuras, anotações e comentários.

Uma trama de criação: a base do processo foi constituída e estampada no trabalho artístico de Nivando, que, por meio das imagens de casas em ruínas do sertão, instigam Marco e Tulio a possibilidades novas. O desafio já não era mais o espaço branco de uma tela ou papel, mas sim o gesto sobre a criação do outro. Agindo relativamente sobre o acaso, algo que pode ser modificado pelo próximo, o processo de cada obra foi submetido ao improviso. Existia uma performance implícita. O todo da colaboração da trama como uma reforma pessoal para cada um. Nivando Bezerra propõe uma base na qual Tulio Paracampos recortou, cola e risca. Subvertendo a estrutura do possível, remontou espaços lúdicos em retalhos. Já Marco Ribeiro explorou a palavra em linhas gráficas, escrevendo uma poesia visual sobre a falha, a rasura no entremeio da estrutura das construções em ruínas. Os trabalhos da mostra MORADAS foram feitos a seis mãos dos três artistas distintos e teve a curadoria de Leonardo Leal.

Luminária Jardim



O designer catarinense Jader Almeida montou um showroom com cerca de 3 mil m², em São Paulo, para apresentar sua coleção 2018. Foram lançados entre móveis e luminárias, no campo da iluminação com a mesma proposta que se reflete na intitulada "Luminária Jardim". Que tem formato linear e elegante, com seus diversos acabamentos, todos com perfeição e que tem na sua estrutura e cúpula em aço carbono, latão ou cobre, seu cabo elétrico é transparente e sua lâmpada é de LED. Foram exibidos na atual coleção mais de 30 novos produtos pautados pela atemporalidade e atenção minuciosa aos detalhes, todos fabricados pela Sollos, marca da qual Jader Almeida é diretor criativo.

Bazar de Inverno



A Copa&Cia, referência em complementos para mesa posta, está concedendo descontos convidativos em seu Bazar de Inverno. Um dos destaques, dentre os itens em promoção, é uma coleção de serviços de mesa em porcelana, assinados pela papisa da moda Costanza Pascolato. São três opções de decorações, (azulejos; orquídeas e acerolas; e carambolas), que enchem de personalidade e estilo jogos de chá e jantar. O bazar ainda conta com boas opções de acessórios de decoração. A loja entrega para todo o Brasil. O bazar vai até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques. (www.lojacopaecia.com).

Porta-retratos

O arquiteto Roberto Pamplona Junior, projetando seu espaço na Mostra 100% DESIGN 2018, em homenagem à figura ícone do design mundial, a decoradora nova-iorquina Iris Apfel. Pamplona usará móveis da loja. Evidencia decoração.

A arquiteta Débora Freitas, responsável pelo projeto geral da Mostra, criou o espaço 100% Blue Jeans, com móveis da loja Holanda por Dulce Silveira e obras de arte do espaço da Ópera Arte Contemporânea.

O designer André Barros Leal assina o estúdio do Tatuador, espaço que funcionará durante toda a Mostra com uma equipe de tatuadores atendendo os visitantes da Mostra. O acervo de móveis e decoração foram escolhidos na Casa Bonita.