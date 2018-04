00:00 · 28.04.2018

A Euro Banho e Euro Cozinha, eventos bienais que acontecem paralelamente ao principal Salão de design de Milão, esse ano trouxeram tecnologia, novos revestimentos e acessórios para serem empregados em projetos de cozinhas e banheiros

A 57 ª edição do Salão do móvel de Milão, evento que aconteceu na semana passada, trouxe uma série de lançamentos de peças de mobiliário que primam pelo design e acabamentos de ponta.

São criações importantes do setor a nível internacional e a vitrine por excelência de criatividade, inovação e qualidade. Entre os cinco eventos que ocorre, simultaneamente, com 1.841 expositores geral no Salão de design, a Exposição Internacional acessórios de decoração, Eurocucina juntamente com FTK (Tecnologia For the Kitchen), e a Exposição de Banho Internacional, salões que se destacam e ocorrem paralelamente ao salão principal.

Apresentando uma seleção variada de estilos, com uma gama de produtos cada vez mais sofisticados, fluido e quase artesanal, voltada para atender às demandas individuais de cada cliente.

A EuroCucina e a FTK (Technology For the Kitchen), salão de tecnologia específica para equipamentos de cozinhas, atesta a extraordinária vivacidade de um setor com um sistema de fabricação excepcional de móveis e planejados de cozinhas e seus acessórios, que sempre teve um grande compromisso com inovação, tecnologia, qualidade de produto e suas exibições.

A Euro banho, é um evento bienal voltado para acessórios de banheiros e revestimentos em pleno crescimento e altamente dinâmico, focado na questão da qualidade e principalmente sustentável. Destacando as novas tecnologias e principalmente pedras e granitos de origem de todo o mundo. Uma impressionante e empolgante variedade de projetos de móveis e acessórios de louças e banheiras para banheiros e lavabos que alavancam a experimentação, a natureza e a força da matéria.

Porta - fita adesiva

Os dispensadores de fita adesiva feitos de latão maciço são parte da coleção de acessórios de luxo que ao mesmo tempo são úteis e bonitos. Criados a partir de latão maciço, estes mini-dispensadores de fita podem também funcionar como uma escultura para sua mesa. Criado pelo design Fred Segal e produzido na Índia, proporcionando elegância a ambientes office como escritórios ou mesmo espaços de trabalho em casa. Seu material de latão proporciona mais resistência, durabilidade e vida mais longa e útil

Mama África

O sofá Namib Bonnet, recebeu influências nos seus traços e cores e faz homenagem ao Deserto do Namibe, um dos maiores e mais antigos desertos do mundo. Este potente sofá recebe tecido e estofado feitos com 100% fios de algodão e acetinado e tem pernas laqueadas em preto de alto brilho, incorporando uma força revigorante ao móvel. O estofado apoteótico será o toque perfeito de uma peça curinga de estilo clássico que irá transformar qualquer sala de estar ou qualquer outro ambiente do qual esteja

Outono dos trópicos

A Trussardi, reconhecida pela sofisticação e qualidade de seus produtos, lança sua coleção outono para cama e banho, com muitas opções para renovar e dar conforto aos ambientes da casa, já que a coleção inovadora vai além do quarto, e invade espaços como a sala com novos itens de decoração. Os produtos foram inspirados em províncias da Itália, pensando no requinte e aconchego para as estações mais frias do ano. Entre as novidades, a marca traz a linha Bianca com nova combinação de cores: Branco com Platino e Bellini nas cores Branco e Legno. As duas linhas são a tradução do clássico, sofisticação e conforto para vestir a cama