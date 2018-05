00:00 · 05.05.2018

Os revestimentos em 3D chegaram para revolucionar o mercado de revestimentos, elevando o produto a categoria de verdadeiras esculturas de parede, de forma prática e durável

Novos revestimentos em 3D aparecem no mercado como opções diferenciadas para revestimentos e efeitos de decoração de paredes.

Esses revestimentos além de serem ótimas opções para decorar ambientes internos e externos, podem dar mais volume e interessantes efeitos de luz e sombra aos espaços. As novidades na construção civil são inúmeras e se você não consegue acompanhar tantos lançamentos, hoje nós trazemos a dica de um item arquitetônico chamado de revestimento 3D cimentício.

Ele é constituído a partir de concreto em forma de placas que reproduzem texturas que podem se assemelhar a efeitos encontrados na natureza como rochas, bambu, madeiras e até mesmo mármores preciosos como os de Ônix, e as cores são variadas.

Coleção

A empresa Manufatti, lança uma nova coleção de revestimentos em 3D com diversas opções com esse efeito. Usando o Losango Dark, é possível fazer diversas combinações. Com o revestimento Quilt, além de brincar com as formas, é possível criar um efeito agradável ao toque e ao olhar, deixando o ambiente mais moderno, mas sem sobrecarregar a decoração.

No projeto da arquiteta Leda Volpon Néspoli, o revestimento Tecla foi usado de forma proporcional ao tamanho do espaço, com muita criatividade. Trazendo novas texturas, o revestimento Exato dá um destaque ao espaço.

O revestimento denominado de lança, traz um interessante jogo de luz ao espaço, tornando-o mais moderno e com bastante estilo. A receita certa para o bom uso desse material de revestimento é que ele seja usado pontualmente em um ambiente, pequenos detalhes nas paredes não vão cansar visualmente e vão fazer a diferença.

Cristais da Bohemia

A tradicional marca Bohemia traz mais uma vez peças com qualidade única e design diferenciado. A linha Scallop fabricada na República Tcheca, assim como todos produtos da marca, é moderna e possui acabamento perfeito e passa por um rígido padrão de qualidade. Disponíveis nas cores verde, âmbar e na tradicional transparente, essas peças singulares alegram qualquer ambiente, ainda mais se combinadas com flores. Sofisticação e elegância são palavras que definem a coleção.

Pallets sobre a mesa

Nos últimos anos, os pallets vêm ganhando espaço na decoração de forma criativa, servindo de base para a produção de móveis e acessórios variados. A Copa&Cia se inspirou na tendência e apresenta uma linha para mesa posta bastante inusitada, com uma proposta bem contemporânea. Dessa forma, surgiu a Linha Pallets, que conta com porta-copos e dois tamanhos de bandejas, em compensado, que reproduz o desenho dos pallets. As miniaturas de pallets vão deixar a sua mesa um tanto quanto mais divertida.

Trabalhando no Playground

A plataforma de trabalho "Duna", desenhado pelo pioneiro Sueco Estúdio de design frente, oferece uma nova e excitante proposta às necessidades em constante mudança dos nossos ambientes de trabalho. Duna foi desenvolvida para as necessidades de reuniões informais se intercepta com a demanda por assentos mais relaxados e ao mesmo tempo confortáveis. A peça de design foi lançada como destaque na feira de móveis e iluminação de Estocolmo em fevereiro de 2018. Apesar de ser tão delicada, o móvel está firmemente no fixado ao chão. Suas pernas não só apoiam o assento assimétrico, como os mantem em quatro pontos de apoio de mesa com segurança.

