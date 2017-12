00:00 · 23.12.2017

As festas natalinas e de fim de ano chegaram. Nada melhor do que uma linda decoração para deixar o ambiente ainda mais agradável.

No entanto, a busca por espaço para acomodar esses itens pode ser um grande desafio, afinal, guardar móveis, poltronas, tapetes e abajures, por exemplo, pode não ser uma tarefa tão simples para quem não dispõe de tanto espaço em casa.

As decorações residenciais, assim como de vitrines, shoppings e lugares públicos, completam esse clima mágico de fim de ano.

O clima Natalino é realmente uma época do ano totalmente à parte das outras, a atmosfera é indescritível. Você se surpreende com inúmeras luzes e decorações mágicas.

Está certo que nos últimos anos não nos deparamos com muitas novidades em termos de criatividade natalina. Em terras de clima quente como o nosso, a estética do Natal gelado Europeu ainda predomina em terras alencarinas.

Árvores especiais

Se há algo em Fortaleza que certamente fará você entrar no clima de Natal são as duas árvores da Praça do Ferreira e a da Praça Portugal, que esse ano foram pensadas para serem esculturalmente apoteóticas e iluminadas, com a novidade de luzes de LEDS que acendem em sequência e nuances diversas de cores.

O projeto original é do Escritório DP design e arquitetura. Outra novidade que nos chamou atenção foi a árvore natalina do Passaré, no melhor estilo "hi-tech", toda feita com globos espelhados posicionados estrategicamente em uma estrutura prateada, que faísca fachos de luzes coloridas, dando efeito de iluminação de danceteria.

Criação da designer Telma Aguiar, uma árvore totalmente conceitual para uma era em que tudo parece tão convencional.

Boas festas aos leitores!