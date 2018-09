00:00 · 22.09.2018

Utilizando prédio projetado por Niemeyer, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) lança projeto-modelo para estabelecer práticas sustentáveis nas reformas de imóveis públicos.

Um dos prédios contemplados, a Casa Niemeyer é assim chamada em homenagem ao autor do projeto, Oscar Niemeyer (1907-2012).

O conjunto da qual faz parte foi projetado com unidades residenciais maiores e de desenho distinto das demais residências no campus.

As casas são geminadas, com dormitórios dispostos na fachada principal, o que configura dois pavimentos bem marcados e reforça a ideia da permeabilidade do conjunto em função do recuo da sala de jantar, da varanda com pilotis e do jardim lateral que interliga as áreas ajardinadas da frente e do fundo do bloco.

Sofás de Paola Letri

Esse poderoso sofá faz parte da série composta de assentos individuais e elementos complementares. Um único elemento básico assume diferentes configurações de acordo com a presença ou ausência do encosto e o tipo e quantidade de braços que o completam. Sua Estrutura em aço inoxidável envernizado com correias elásticas. As almofadas do assento são poliéster reciclável diferenciado com cobertura de espuma em poliéster impermeável.

O móvel de design da italiana Paola Lenti, foi lançada durante a semana de design de Milão 2018.

Design Escandinavo

Design minimalista de móveis e objetos que explora a cultura e estética de design escandinava. A Wooding tem como conceito o uso de formas simples atrelada a um refinado padrão de acabamento. Com peças atemporais, conecta habilidades tradicionais de fabricantes de móveis com o melhor do design contemporâneo. Propõe soluções inteligentes através de móveis funcionais e objetos para o uso diário. Faz uso de madeiras nobres escandinavas e brasileiras como protagonistas na composição de suas peças, além de outras matérias primas como aço carbono e pedras como o mármore e o granito.