+Design: Banquinhos para decorar

Bancos, banquinhos ou banquetas. Seja qual for a denominação, o que importa é seu charme e sua praticidade na decoração

Desde os primórdios tempos das cavernas, o homem sempre teve a necessidade de um equipamento para sentar-se. Já na Idade Média surgiram os primeiros móveis, entre eles o banco, banquinhos ou banquetas, com suas várias denominações. Eles são móveis pequenos, compactos, funcionais, práticos de se levar, de guardar e, principalmente, fáceis de fazer.

Os móveis e objetos da casa evoluem e se modificam conforme evolução dos tempos, dos modismos, dos estilos da cada época e vão se adequando de acordo com a nossa necessidade no dia a dia. Com a evolução do mobiliário residencial, os banquinhos se encaixaram na decoração como luva. As banquetas modernas são uma opção excelente para refeições rápidas com conforto e ainda economizando espaço ao redor da cozinha.

O fato deles poderem ser facilmente encaixados embaixo de um balcão e ainda ficarem harmoniosos com a decoração do ambiente, vão dar um toque despojado para receber as visitas.

Para facilitar as refeições rápidas do dia a dia, invista em banquetas modernas para criar uma decoração impecável e irreverente.

No caso das varandas, as banquetas em forma de pufes, também são uma excelente opção para otimizar espaço e criar assentos a mais, espalhadas pelos arredores do ambiente e da mesa, será uma ótima opção para ganhar espaço. Para saber sobre todos os tipos de banquetas modernas que você poderá usar na sua decoração, vamos expor alguns modelos assinados, assim como você poderá ver uma vasta galeria de fotos no blog + Design do Diário Online: http://blogs.Diariodonordeste.Com.Br/design/

Nova luz da Bertolucci

A boutique de iluminação Cristiana Bertolucci Estúdio preparou uma liquidação especial em sua loja em janeiro. Todas as peças, do showroom a pronta entrega, como arandelas, abajures, colunas e pendentes, estarão com descontos de até 50%. Como no caso da Legno Arandela AR02 - Arandela feita de freijó e cúpula de linho ou algodão na cor beringela. Com suas linhas curvas e certo ar retrô, já que lembra as luminárias dos anos de 1960. Criada há três anos, Cristiana Bertolucci Estúdio, leva delicadeza, charme e inspiração poética aos seus produtos.

A arquitetura da Dior

Na série intitulada como "arquitetura espetacular pelo mundo", podemos incluir o prédio concebido para ser a casa Dior, nova boutique da grife francesa em Seul na capital da Coréia do Sul, a Coréia do bem. Com projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto francês Christian Portzamparc. O prédio possui seis andares e interior luxuoso com grande coleção de obras de artistas ao redor do mundo. A fachada foi pensada como uma criação fashion de Cristian Dior, como um vestido do estilista com suas superfícies fluindo de seus suaves tecidos de algodão branco. A boutique de luxo só venderá peças exclusivas com edição limitadíssima da grife.

Escravo da tecnologia

Que o aparelho celular virou praticamente um órgão do corpo humano, isso já é fato. Mas o aparelhinho mágico tem suas inconveniências, como a necessidade de carregá-lo constantemente. E se essa tarefa tivesse uma espécie de apoio de artefato decorativo? Um carregador de celular, literalmente, já que o bonequinho em questão carrega o aparelho nas costas, uma espécie de escravo da situação. Batizado como Boris, o bonequinho feito de acrílico vai cuidar de seu cabo de carregador enquanto você estiver ausente, mantendo sua mesa limpa. Combina com a maioria dos modelos de telefones celulares e players de música.