00:00 · 04.02.2017

O sertão do Nordeste nos reserva gratas surpresas, como no caso do município de Icó, localizado no sertão central do Estado do Ceará, que possui um conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Iphan, desde 1998.

A cidade foi a primeira a receber este tipo de tombamento no Estado. O conjunto de fachadas de casas de arquitetura popular, concentradas em pontos principais da cidade com, aproximadamente, 320 imóveis, já foi considerado o melhor da arquitetura do Ceará. Os ricos desenhos dos azulejos portugueses, aplicadas como revestimentos nas fachadas das casas em estilo colonial, sinalizavam o status social das famílias mais abastardas da cidade.

Foi influenciado pelos ricos desenhos desses azulejos portugueses que o designer cearense, com formação em Londres, Érico Gondim, desenvolveu um trabalho de pesquisa iconográfica, unindo o design ao artesanato, assim conseguindo resgatar para o trabalho elementos da arquitetura histórica da cidade de Icó.

Para criar uma identidade aos produtos de tapeçaria, os azulejos portugueses, foco do trabalho, hoje patrimônio cultural brasileiro, foram adaptados para o ponto cruz. Érico Gondim contou com o apoio do Sebrae e a colaboração de duas artesãs da comunidade local, Dona Maria Soares e Vivalda Souza.

Foram desenvolvidos produtos como almofadas, tapetes, jogos de mesa e suplat, hoje expostos e à venda em locais como A Ceart (Centro de artesanato) em Fortaleza.

O resultado final do trabalho, expõe duas riquezas locais: nossa arquitetura, nem sempre reverenciada, e, principalmente, o delicado trabalho de rendeiras e artesãs cearenses que tão bem representam nossa arte e identidade local.

Bem na linha "faça você mesmo"

A estante com cara e estilo industrial e pegada de reciclagem, nem mesmo precisa de um manual de instrução para ser montada. A matéria-prima principal é o cano de PVC comum que se encontra em qualquer loja de materiais de construção, podendo ser cortados em tamanhos iguais, as conexões de cotovelos vão ajudar a montar tudo. Depois de montada de acordo a peça da foto, é só pintar com uma tinta metalizada para dar a aparência de canos de metal. Não esqueça de expor seus livros bem coloridos e interessantes.

A natureza como inspiração

A artista plástica Cristina Schleder está com a exposição "Os Tapetes Voadores da Mata Atlântica", são fotografias autorais que registram texturas, tramas, cores e detalhes da natureza. A mostra ficará em cartaz de 9 a 24 de fevereiro, na Galeria Sala Brasil, na Embaixada do Brasil em Londres. Para a criação da série, que também está registrada em um livro com nome homônimo, Cristina adentrou na Mata Atlântica munida de olhos treinados em busca do inusitado e do oculto. As imagens e espelhamentos de seus enquadramentos possibilitam uma releitura que dão novos significados à importância e beleza deste ecossistema.

Bancos de jardim

Versátil, estiloso e prático. O GardenSeat é uma peça curinga na decoração podendo ser utilizado dentro ou fora de casa, tudo depende do modelo e do material utilizado na peça. A Elegancy Design está sempre por dentro das tendências e apresenta diversos modelos desta peça que ganha casa vez mais espaço em varandas, jardins, salas, quartos. Em diversos formatos como barril ou tamborete, os Gardens Seats são desenvolvidos em cerâmica ou madeira. A versatilidade deste acessório é incrível, podendo ser utilizado como uma bela peça de decoração. Informações: www.elegancydesign.com.br