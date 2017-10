00:00 · 14.10.2017

Todo designer, seja ele criador de moda, de móveis ou ilustrador, tem toda licença poética quando o assunto é criar para criança.

O universo infantil proporciona essa dose extra de imaginação lúdica. Dentro desse mundo de criatividade inesgotável, encontramos estantes em forma de urso ou de rinoceronte, luminárias de pinguim ou porquinho, e uma girafa que sai da parede como troféu de uma caça imaginável.

Muitos objetos que caem bem na decoração de um ambiente infantil, podem durar para sempre, mesmo depois dos filhos crescidos, pois são contemporâneos e divertidos.

Os toy art são um capítulo à parte, pois já foram "sequestrados" das crianças e fazem parte do cotidiano de adultos colecionadores fascinados por esses personagens atemporais, livre de rótulos de idade ou bulas de instruções de uso.

São peças que subvertem as formas tradicionais e são divertidas para qualquer criança que perde a noção do tempo na brincadeira, usando um balanço em forma de caracol, criado pelo designer belga James von Vossel, feitos de matérias ecologicamente corretos.

Fora que funciona muito bem como uma peça de decoração de design para o quarto infantil.

Já a marca Baby Bum que desenvolve toda uma linha de móveis com design infantil, apresenta móveis nacionais com estilo originais e com pegada nostálgica do retrô e referências da nossa cultura.

São cômodas com bandeirinhas e o berço com linhas inspiradas nos traços arquitetônicos de Brasília.

Vale até aplaudir a iniciativa, pois todas essas criações ajudam a formar uma nova geração fascinada pelo bom design desde o início.

Almofadas de Zoo

Conhecida por ser especializada em cama, mesa e banho, a Zelo apresenta os lançamentos para celebrar o Dia da Criança. As novidades superfofas podem ser conferidas no e-commerce da empresa. São peças especialmente pensada para agradar os "kids", como as almofadas de emoji, mantas de sereia e tubarão, manta de pelúcia e toalha de banho dos Minions. Kit Manta com Bichinho de Pelúcia - Leopardo, elefantes e patinhos vão fazer a alegria da criançada.

Azul e Lilica&Tigor

A Azul Linhas Aéreas e a marca Lilica&Tigor, de roupas infantis, fecharam uma parceria para o mês das crianças, com sorteio de dez viagens com acompanhante para o Beto Carrero World. Ainda durante todo o mês de outubro, nos voos que partem de São Paulo e que tenham mais de uma hora de duração, a companhia distribuirá bonecos da Lilica Ripilica ou Tigor T. Tigre para os pequenos a bordo. Além disso, especialmente no dia 12/10, bonecos para pintar dos personagens foram entregues durante o check-in nesses mesmos aeroportos, garantindo total diversão durante o voo.

A cara da mala

Existe situação mais estressante que a espera da chegada da mala na esteira, depois de horas cansativas de voo? Existe sim, a tentativa de identificar a sua mala entre um mar de malas pretas indo e voltando na esteira. A solução pode ser ter seu rosto estampado como foto na mala, impresso com uma imagem gigante em ambos os lados. Elas são feitas de tecido de poliéster que se estende facilmente sobre a mala para um ajuste confortável, deixando todas as alças totalmente acessíveis e até mesmo protegendo contra danos. Você mesmo pode fazer a montagem no site da firebox.Com, e diga adeus às fitinhas do Senhor do Bonfim nas alças das malas.

Porta-retratos

Rodolfo Santiago recebeu os amigos na sua festa de aniversário no melhor estilo boteco. A comemoração teve como tema “Boteco do Rodolfo 29 quase 30”. Na foto, com seus sócios da Planneje design, Alessandro Maia e Vinicius Ferreira.

O Clube das Luluzinhas, arquitetas e designers da Mostra 100% Design. Laís Sampaio, Lib Melo, Luciana Brasileiro e Scarlet Soares, festejando no aniversário de Rodolfo.

E o Clube dos Bolinhas também se fez presente no “Boteco do Rodolfo”, entres eles: Felipe Costa, Henrique Lima, Josafá Neto, Gustavo Lima Neto e Eduardo Romeu.