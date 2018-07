Cosmética & Beleza

00:00 · 11.07.2018

Cheia de personalidade, a publicitária Ellen Rodrigues, optou por olhos marcados em sombra azul cintilante e glitter verde e amarelo. A boca ganhou destaque com a loção fosca na cor verde Ousada por natureza, a influenciadora Gabriela Ribeiro caprichou no bocão nos tons azul e verde cintilante ao centro Os mAKES que fizeram a diferença no evento GolFest Produção: Maybelline Maquiadores: Andy Cristina, Camilla Rossignoli e Diih Santos ( Fotos: Jacob da New grafias Soluções Fotográficas ) A assistente administrativa Thaysa Weiber preferiu destacar o olhar com sombras na tonalidade verde que combinaram com o a cor dos olhos e garantiram um efeito misterioso

A preocupação feminina com o visual é uma prática comum em qualquer situação. Porém, quando a ocasião pede um look mais produzido a perturbação se multiplica.

Exemplo disso, foi a expressão de felicidade estampada no olhar das convidadas da Gol para o GolFest realizado, último dia 27, no hangar da companhia, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando foram conduzidas ao estande da Maybelline para escolherem uma make possível de valorizar ainda mais a beleza de cada uma delas.

Apesar do evento ter acontecido em meio ao Mundial de Futebol e, intencionalmente, no dia do jogo do Brasil contra a Sérvia, as convidadas preferiram apostar nas cores mais alegres que são tendências, do que nas makes realizadas com tons diretamente referentes à bandeira do País.

Conhecedores do assunto, os maquiadores que assinaram as produções deram sugestões criativas. No entanto, optaram por deixar as convidadas à vontade na combinação dos tons para compor a make idealizada por elas para curtir o momento.

A L'Occitane au Brésil apresenta a linha de óleos corporais Licuri. O óleo desodorante pode ser aplicado com ou sem enxágue. Quando usado com enxágue, ele mantém a pele hidratada por até oito horas. Já em creme desodorante é de rápida absorção e mantém a hidratação por 48h. Ambos ajudam na proteção contra o ressecamento. Preço sugerido: Óleo corporal R$ 99 e Óleo em creme desodorante R$ 79

www.loccitane.com.br

Dentre as novidades da linha Aura Botânica de Kérastase destaque para o Eau de Vagues, um leave-in com efeito praia, textura bruma, ideal para secagem dos fios que pode ser ao natural ou com o uso do secador. Além da proteção térmica de até 230°C, o cosmético é 99% natural, é livre de sal, álcool, silicones e parabenos. Preço sugerido: R$ 199

www.kerastase.com.br

O condicionador Niely Gold nutrição poderosa foi desenvolvido especialmente para cabelos ressecados. Ele hidrata e nutre sem deixar um aspecto pesado. Devolve a maciez e o brilho, controla e reduz o frizz do cabelo. Preço sugerido: R$ 12,90

www.nielygold.com.br

A linha corporal Amêndoas da Mahogany é formada por hidratante, sabonete em gel e óleo para banho que deixam a pele mais sedosa, macia e perfumada. Além de combaterem o ressecamento. Preço sugerido: hidratante R$ 48, sabonete em gel R$ 48 e óleo para banho R$ 58

www.mahogany.com.br

O maquiador de O Boticário Felipe Moreira esteve em Fortaleza, último dia 28 de junho, exclusivamente para a inauguração do novo modelo de loja da marca que aposta na evolução do varejo físico. A inovação no formato é a segunda do Nordeste e a primeira do Ceará. O espaço funciona no North Shopping Fortaleza, 1º piso.

A XVI Jornada Cearense de Cirurgia Plástica, realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Ceará SBCP-CE, aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, em Guaramiranga. Na ocasião, os palestrantes nacionais convidados para o evento, doutores Ronaldo Pontes e Eduardo Sucupira foram recepcionados pelos doutores Cláudio Santos, Giovanni Martins e Harley Cavalcante, respectivos secretário, presidente e tesoureiro da SBCP -CE.