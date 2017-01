Cosmética & Beleza: Tons e cortes da estação

00:00 · 04.01.2017

O corte em camadas, ao mesmo tempo que reduz o volume, dá movimento e confere aos fios um visual ultramoderno. É uma sugestão indicada para todos os tipos de cabelo A franja reta e cheia fica bem nos cortes retos ou repicados; o curto assimétrico é um corte versátil, estiloso e despojado

Ao adotar um corte ou um tom de cabelo, além das preferências pessoais, é bom ficar de olho nos estilos que estão em alta

Para quem deseja começar o ano com um visual renovado, o hair stylist Sylvio Rezende diz que um dos hits mais indicados é o castanho iluminado.

"Outras cores que chegam com força na estação são o loiro matizado, o loiro bege e o loiro que se aproxima do ruivo, chamado de strawberry blonde", afirma o expert.

Já em relação aos cortes de cabelo, o médio conhecido como "long bob" continuará em alta. Para quem prefere manter os fios longos, um corte em camadas ou um longo com franja deixará o visual atualizado.

Quem gosta de cortar ou manter os fios curtinhos, os hits do momento são os assimétricos e os supercurtos.

Castanho iluminado

Para quem prefere esse tom, a dica é fazer mechas que iluminem o visual. Elas podem ser loiras ou avermelhadas. "A tendência pode ser mantida com a aplicação de nuances de cores nos fios, iluminando o visual", explica.

Segundo o coiffeur, o tom facilita a manutenção dos fios saudáveis durante o verão.

O loiro matizado, além de nunca sair de moda, é indicado para quem tem os traços do rosto bem definidos. De acordo com o especialista, a tonalidade suaviza a expressão. "Para que o visual fique chic, é necessário fugir dos tons amarelados", aconselha.

Platinado

Esse ano, conforme o consultor, o loiro platinado será deixado de lado e o hit passa a ser comandado pelo loiro bege ou em tons pastéis. "Para esses tons, não é necessário um processo de descoloração tão profundo. Por isso, não há tanto risco de agredir os fios", revela.

Entre as apostas de Sylvio Rezende para 2017, a opção do loiro bege é uma das mais indicadas. Isso porque, a cor costuma cair bem com a maioria das pessoas. É um loiro versátil e democrático, que dificilmente não agrada.

Já o "strawberry blonde" é uma mistura de loiro e ruivo, que fez sucesso no último inverno e continua em alta. "Para alcançar o efeito, basta aplicar mechas finas em tom avermelhado e algumas levemente loiras. O tom dá um ar delicado ao visual".

Manutenção

Para cuidar das madeixas louras, é fundamental investir em hidratações semanais e em produtos com efeito desamarelador, "Os shampoos e hidratantes em tons de azul e roxo, evitam que os fios se tornem amarelados", conclui o hairstylist Sylvio Rezende.

Fashion

A linha de esmaltes 5 free da LCN é livre de formoldeído, tolueno, DBP, álcool cetílico e cânfora. As cores dos produtos são a cara do verão e podem ser usadas em qualquer ocasião. O vidrinho é um luxo.

Www.Lcn.Com.Br

Glamour

A coleção Be Delighted da Mary Kay é composta por uma colônia com brilho de fragrância suave, um sabonete líquido com textura cremosa e macia e um mousse corporal de textura agradável de rápida absorção. Garante uma pele perfumada e toque superaveludado.

Www.Marykay.Com.Br

Leveza

Protetor Solar Expertise Supreme FPS 70, previne o envelhecimento e manchas causadas pelo sol. Além de resistente à água, ele possui ação antirrugas com o ativo hialurônico. Sua textura é leve e de rápida absorção.

Www.Lorealparis.Com.Br

Todos os gostos

A Maybelline acaba de lançar uma linha de batons com oito cores, em formato de lápis com textura mate, formato inovador e prático. O acabamento é extremamente sequinho e duração prolongada.

Www.Maybelline.Com.Br

Energizada

Após as festas de fim de ano, a fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa retoma as atividades do seu consultório, absolutamente renovada e com novidades especiais nos procedimentos estéticos.