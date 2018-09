Cosmética & Beleza

00:00 · 19.09.2018

A alegria, jovialidade e vivacidade de Bárbara Palvin são a harmonia perfeita com o universo de beleza adotado por Giorgio Armani ( Fotos: Getty Images e Giorgio Armani Beauty ) Greta Ferro e as demais beldades já estreiam as novidades em fragrâncias, makes e outros cosméticos , ainda no mês de setembro

As famosas que se juntam à atriz ganhadora do Oscar, Cate Blanchett, para enriquecer o coletivo de Giorgio Armani Beauty também estavam no Festival, realizado no fim de agosto e início de setembro, na ilha de Lido, em Veneza.

As beldades anunciadas são a atriz chinesa Elaine Zhong, as modelos Bárbara Palvin, Sara Sampaio, Madisin Rian e Greta Ferro. Todas elas com seus diferentes tipos de feminilidade e modernidade personificam o conceito de simplicidade, elegância natural e autenticidade consolidado há 18 anos pelo especialista mundial em beleza.

Cate Blanchett é o rosto do perfume Sì desde sua criação, em 2013. "No novo formato, ela representará também as linhas de make e skincare" .

A premiada atriz Elaine Zhong é figura de liderança para a nova geração do cinema chinês. "A beleza poderosa e os traços marcantes de Zhong transmitem a elegância natural e autenticidade da marca", descreve Armani.

Bárbara Palvin participou recentemente do programa de desenvolvimento mundial da Acqua for Life. O espírito livre, vibrante e alegre fazem de Palvin a adição perfeita ao universo de beleza desenvolvido pela marca.

Esta jovem supermodelo húngara já foi capa de algumas das maiores revistas do mundo e desfilou nas passarelas das semanas de moda de Londres, Milão e Paris.

A modelo portuguesa Sara Sampaio reside em Nova York, já foi capa de conceituadas publicações de moda e se tornou ícone das passarelas modernas. Em 2016 fez parceria com a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals - ASPCA), apoia a luta em prol dos animais abandonados.

Madisin Rian é modelo, mora em Nova York e se destaca nas passarelas de prestígio. No início de 2018, ela colaborou com campanha de Giorgio Armani, encantando o público com sua energia vibrante e incrível beleza.

"A modelo e atriz italiana Greta Ferro atuou em Una Giacca (Uma Jaqueta), o curta-metragem criado para a primeira edição do nosso projeto laboratório e agora compõe o time de embaixadoras", revela Giorgio Armani.



A atriz Cate Blanchett, ganhadora do Oscar, no Festival Internacional de Cinema de Veneza 2018, foi a primeira do ano a ser revelada como embaixadora de beleza mundial para Armani



A exuberante beleza e elegância da americana Madisin Rian levaram a modelo às passarelas mais prestigiadas do mundo. Agora a moça compõe a lista dos rostos mais belos do expert em beauty



A beleza poderosa e os traços marcantes de Elaine Zhong também conhecida como Zhong Chuxi, premiada atriz chinesa, transmitem a elegância natural e autenticidade da marca



Outra dona de um rosto perfeito que entra para o time de embaixadoras de Giorgio Armani Beauty é a portuguesa, ícone das passarelas modernas e defensora dos animais abandonados Sara Sampaio.

Em foco

Encontro de feras

No 8° Congresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia, realizado recentemente, em São Paulo, um clic do presidente do evento, Hugo Turovelsky recepcionando a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves.

Trio imbatível

No coquetel de lançamento da coleção primavera da Estilo Feitiço, flagramos Emanuela Correa e Mariana Holanda, respectivas estilistas e cap da marca ladeando a parceira e sócia da Santa Maquiagem, Carol Pinto.