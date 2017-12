Cosmética & Beleza

00:00 · 21.12.2017

Vermelho Paixão

Vivo e intenso, o tom da bolsa Catarina Mina abala as nossas estruturas, despertando desejos profundos de ter uma dessas nos acompanhando dia a dia. Ou duas?

Vermelho Poder

Mulheres sabem que uma lingerie bonita é muito mais para ela mesma do que para um parceiro. Sair de casa com uma roupa íntima vermelha, como essa da Riachuelo, pode te deixar ainda mais poderosa

Vermelho Rosado

O vermelho e a renda são companheiros de longas datas. Nesta cropped da Renner se complementam com perfeição para um look que mistura o romantismo, o sensual e a jovialidade

Vermelho Papai Noel

Nesta imagem da blogger Flávia Desgranges (@fashioncoolture) com produtos Pandora, o vermelho se une ao verde em uma combinação que remete completamente ao Natal. Prova que uma cor, quando ganha companhia, absorve novos significados (Foto: Thiago Marcelino de Aguiar)

Vermelho Ferrari

Aquele tom de quem não quer passar despercebido na festa de Natal, mesmo que você dê só aquela passadinha rápida. O vestido da Almerinda Maria é perfeito para deixar aquela impressão marcante

Vermelho Escarlate

O nome se origina do inglês “scarlett”, que significa vermelho. Esse tom vivo e brilhante, com nuances de laranja, está bem representado no vestido da Miss Lolla. Sua simbologia é de força e coragem

Vermelho Cardeal

Durante a Idade Média, o vermelho era um cor que só podia ser usada por nobres ou pelo alto clero. Por isso carrega um ar de luxo, que você pode curtir do alto de um salto Arezzo

Vermelho Rubi

A cor da pedra preciosa tem um tom transLúcido de vermelho, com nuances de pink, perfeito para aquela peça que você considera uma joia rara, como esse óculos da Lolitta para Vivara

Vermelho Tijolo

Mais acinzentado, o tom ganha ares mais sóbrios, por isso, se torna chic, como nesse brinco da Bone Ceramics. É perfeito para coordenar com matizes mais abertas

Vermelho Alegria

A cor do sangue remete à vida pulsante. Quando coordenada com tons claros, como o branco, torna-se alegre e divertido, como nesse look da Luigi Bertolli