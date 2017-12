Cosmética & Beleza

00:00 · 20.12.2017

Makes de fim de ano para todos os gostos Criação e beleza: Marcos Costa | Modelos: Luana Ferreira, Ozi Oliveira, Tati Brandão, Constanze e Shell Manga da Ford e Way | Produtos: Natura | Styling: Juliana Cosentino | Fotos: Edu Delfim

Em turnê pelo Nordeste, o make up artist da Natura, Marcos Costa, desembarcou em Fortaleza na última sexta-feira (15) para um encontro megabadalado com jornalistas e influenciadoras cearenses.

O evento foi marcado pela apresentação da novíssima paleta de batons e outros produtos da marca acompanhados de dicas preciosas para quem pretende compor looks incríveis e criativos que possam ser usados em qualquer ocasião.

Para quem deseja causar especialmente nas festas de fim de ano, o profissional tem sugestões pra lá de fashions capazes de atender os gostos de diferentes gerações. Na conclusão de suas criações, Marcos Costa convidou mulheres de diferentes idades e estilos para mostrar como é fácil combinar sombras, batons e afins pra cada uma se sentir bela e plena. Veja as opções, escolha a que mais se identifica e aproveite as últimas comemorações do ano.

As mulheres de 60 anos como Shell Manga podem abusar do batom vermelho. O tom, especialmente com pele natural, garante um visual vibrante

Luana Ferreira, que tá na casa dos 20 anos, é bem urbana e vai curtir a virada do ano em uma balada de Fortaleza, com as amigas. "Para ela, fiz um olhão esfumado com lápis preto e sombra azul em pó. Nos lábios, usei o balm berinjela bem escuro".

As madeixas lisas e soltas de Ozi Oliveira, proporcionam harmonia e supervalorizam o batom fucsia laqueado, a cor dos olhos e a pele iluminada

Em Ozi Oliveira, que vai passar o Natal em família, foi aplicado um batom fúcsia laqueado. A pele totalmente iluminada, apenas com base transparente e iluminador marmorizado. Os olhos, foram marcados com máscara preta e, nas maçãs do rosto, aplicação do blush pêssego.

Escolhas

A bela Tati Brandão, com seus 40 anos, optou por um make nude iluminado. Por isso, o profissional novamente apostou na pele natural com base e iluminador. Nos olhos, máscara e delineador pretos. Blush bronze e batom nude rosado dão o toque final nesse make deslumbrante.

A produção suave em tons rosados usada na maquiagem de Constanze foi complementada com os cachos loiros, lindamente soltos

Para mulheres de 50 anos, uma virada de ano vibrante, o profissional diz que o esfumado com cores escuras nos olhos está elaboradíssimo em Constanze, ele usou lápis preto em todo contorno dos olhos misturado com sombra berinjela. A máscara de cílios preta completa a expressão do olhar. Nos lábios, o make up optou por um batom levemente rosado e, nas maçãs, blush coral natural.

A make nude e o baby liss ficou perfeito e deslumbrante para Tati Brandão que vai passar a virada do ano em plena praia de Iracema

Para Shell Manga, 61 anos, cheia de atitude e personalidade e, que já decidiu passar a virada do ano numa viagem inesquecível, o especialista propõe um make com pele natural. Nos olhos, um esfumado de sombra bege e máscara preta. "Nas maçãs, blush bem natural e, nos lábios, um batom vermelho tomate vibrante. Ela pode e você também", finaliza o maquiador Marcos Costa.

Em foco

Fechando o ano

Após apresentação da vice-presidente de marketing da Natura, Andrea Alvares, na festa de confraternização realizada último dia 12, na Casa Natura Musical, foi a vez do presidente da marca, João Paulo Ferreira concluiu o discurso de abertura do evento. Na ocasião o representante maior do grupo agradeceu a presença de jornalistas, influenciadores e, especialmente dos colaboradores e consultoras Natura. A festa encantou os convidados pela sutileza, requinte e magia presentes em cada detalhe.