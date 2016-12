Cosmética & Beleza: Looks da virada

00:00 · 21.12.2016

Na Maquiagem, o glitter está em alta e enfatiza o olho gatinho que nunca sai de moda Espaço: Mulher Cheirosa Cabelos: Sheila Ambrósio e Adriana Militão Make: Mell Janebro e Wagner Zirpolli Modelos: Katharina Reinsch, Thais e Bianca Oliveira ( Fotos: Lucas Moura ) Katharina Reinsch: o tope despojado com trança remete ao estilo moicano. Pele glow e olhos com brilho enfatizam o delineador gatinho

Além das confraternizações no trabalho, com a família e os amigos, os preparativos para celebrar o encerramento do ano e a chegada do novo, exigem uma produção mais caprichada no visual.

Portanto, quem ainda não decidiu o que fazer nas madeixas e que tipo de maquiagem será usada para valorizar o look do momento, os cabeleireiros e maquiadores da Mulher Cheirosa apresentam dicas preciosíssimas para as que pretendem causar nas confraternizações natalinas e nas festas da virada.

Os penteados mais indicados para as festas são os elaborados com cabelos presos, porém, elegantemente descontraídos e finalizados com uma trança. "Independentemente da festa acontecer em local aberto, fechado ou mesmo na praia, a escolha permite que a pessoa chegue e saia do evento com o cabelo arrumado", declara a cabeleireira Sheila Ambrósio.

Portanto, o preso e o semipreso ainda são a melhor opção para a festa da virada, eles garantem que a pessoa permaneça arrumada a noite inteira.

No quesito maquiagem, a proposta da make up artist Mell Janebro são olhos bem destacados com delineador puxado. De acordo com a especialista, a aposta continuará em alta em 2017.

Na produção da Thais Oliveira, a expert usou um delineado gráfic. "Ele é um pouco maior e diferenciado do gatinho". Como optou por um delineador mais forte, Mell preferiu aplicar a sombra mais neutra, esfumada, com tons mais leves e a boca nude.

O look é perfeito para eventos mais sofisticados, festa à noite, em buffet e baladas. "Não recomendo para ser utilizado na praia porque a maquiagem é forte e um tanto quanto trabalhada e, mesmo sendo na passagem do ano, momento propenso de liberação, liberdade, festa na praia pede uma make mais leve e, o bom senso deve prevalecer", ressalta Mell Janebro.

O tope despojado, complementado com um rabo de cavalo trançado e um moicano, segundo a hairstylist Adriana Militão é um penteado leve e sugestivo para confraternizações e passagem do ano.

Como diz o maquiador Wagner Zirpolli não existe uma pré-limitação de looks, o ideal é respeitar o gosto e o estilo da pessoa. "No entanto, a pele iluminada e com brilho é a sensação e pode ser usada da praia ao buffet", conclui.