Cosmética & Beleza

Menu de noivas Seja cabelo, maquiagem unhas ou corporal, qualquer procedimento que beneficie o relaxamento e bem-estar do casal vale experimentar ( Fotos: Vladi Fernandes e Patrícia Canola ) Make: o gosto pessoal e o bom senso devem ser respeitados

Pensando nas últimas nubentes do ano, Celso Kamura apresenta dicas de beleza e serviços únicos para o dia do casamento

No topo das prioridades, os noivos devem ficar atentos com a contratação dos profissionais de beleza. Nessas horas são necessários alguns cuidados para que a imagem eternizada em álbuns de foto e filmes seja, exatamente, a que o casal imagina.

Para se alcançar a maquiagem ideal é importante saber sobre a personalidade, o estilo e o gosto pessoal da noiva. "Também é preciso descobrir as cores que combinam melhor com o tom de pele e a cor de seu cabelo, esconder pequenas imperfeições e valorizar ainda mais a beleza real de cada uma", acrescenta Celso Kamura.

A mulher deve ficar linda, mas do seu jeito, sem perder a identidade. E para que as lembranças sejam felizes, é essencial a escolha de um profissional qualificado que saiba selecionar os produtos para o teste e no dia do casamento. Dessa forma, a imagem da nubente será a mesma do início ao fim da festa.

Hair

Um cabelo de noiva representa muito mais do que um penteado. Ele expressa o estilo e tem o poder de dar um up no visual ou desgastá-lo. Por isso, "a escolha do cabeleireiro é tão relevante quanto à do vestido", alerta.

No dia da festa, os fios precisam receber atenção redobrada para que permaneçam no lugar até a última dança. A escolha do penteado vai do clássico, com coques altos, polidos e sofisticados; aos despretensiosos, com fios meio soltos ou tranças para casamentos na praia ou no campo; e ainda os rabos de cavalo e cortes geométricos para as mais contemporâneas. Por isso, a conexão entre a noiva e o coiffeur é essencial para o sucesso do look final.

Unhas

Na hora do sim, poucas são as que inovam na cor do esmalte. O mais pedido ainda continua sendo o branco e a francesinha, que virou um clássico entre elas. Algumas nuances vêm roubando a cena, como os nudes poderosos, os cintilantes discretos, os degradês de cinza e o vermelho clássico.

Para as mulheres que não conseguem deixar as unhas crescerem, uma ótima opção é a unha em gel, que tem uma maior durabilidade, pode ser feita do tamanho que desejar e deixa as mãos mais femininas.

Massagem

Procedimentos com um massoterapeuta deixam os noivos e madrinhas relaxados. "Sessões de massagens modeladoras para eliminar gorduras localizadas são indicadas no pré-casamento", revela Celso Kamura.

Dicas

Sugestões de presentes

Multifuncional

O filtro solar translúcido FPS 50 Adcos, é um pó desenvolvido com filtro solar 100% físico. Além da alta proteção, o cosmético tonaliza e disfarça imperfeições, proporciona efeito mate e sem brilho. Sua textura fina deixa a pele com aspecto natural.

Fashion

Cityscape é um perfume pensado para homens e mulheres elegantes, intensamente sofisticados e minimalistas como as grandes metrópoles.

Nutrição

A máscara para pentear magistrale tem textura leve e cremosa, que penetra imediatamente na fibra, proporciona nutrição profunda todos os dias. O resultado é imediato, na maciez, brilho e controle dos fios.

Luxo

Paradise: a fragrância traduz a personalidade de uma mulher dinâmica, divertida, leve e com um toque especial de poder e também sensualidade

