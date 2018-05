Cosmética & Beleza

00:00 · 02.05.2018

Perfumistas conhecem na fonte a matéria-prima usada no desenvolvimento das fragrâncias - Modelo: Camila Santos | ( Foto: Saulo Roberto )

Especialistas encaram a mata para degustarem, na fonte, o aroma dos ativos utilizados na produção de fragrâncias

A Expedição Madeiras, realizada pela Casa de Perfumaria Natura, levou seleto grupo de jornalistas e influenciadores digitais para conhecer o processo de conservação e o manejo dos óleos essenciais, extraídos de espécies existentes na Amazônia, usados na confecção de perfumes e cosméticos produzidos pela marca.

A experiência sensorial aconteceu de 3 a 6 de abril, na Comunidade de São Pedro e na Associação Avive Amazonas, no município de Silves, no estado do Amazonas. Além de conhecer as espécies de copaíba e breu, cultivadas pelos nativos da região, os convidados participaram do lançamento de quatro fragrâncias. As femininas "Ekos magia da floresta" e "Essencial oud" e das masculinas "Natura Homem Verum" e "Essencial oud".

As apresentações feitas pelos perfumistas da marca, Verônica Kato e o francês Pierre Gerros, aconteceram em dois momentos. Em primeira mão para os jornalistas e influenciadores, na noite de quarta-feira (4), no lounge da Pousada dos Guanavenas e na noite de quinta-feira, (5) na sede do Saracá Futebol Clube, ambos na cidade de Silves.

Com a leveza de sua essência, Verônica Kato descreve a composição das fragrâncias femininas. "A força de Ekos Magia da Floresta vem das notas amadeiradas de vetiver e cedro combinadas com o óleo essencial de copaíba e as notas terrosas do raro óleo essencial de priprioca. Para contrabalancear, as notas balsâmicas traduzem o calor da floresta e a feminilidade da brasileira".

Já o Essencial oud é o primeiro perfume feminino amadeirado da perfumaria. A icônica madeira oud é um convite a uma viagem ao Oriente, suas riquezas e belezas exóticas. Ela tem sua opulência ressaltada com brasilidade ao receber um buquê floral de acordes de rosa, magnólia e jasmim absoluto.

"As notas de especiarias na saída e os acordes gourmonds de praliné e vanilla ao fundo trazem mais intensidade a essa misteriosa mulher que deseja deixar sua marca elegante", destaca Verônica.

O perfumista francês deu um show de brasilidade e descontração no entrosamento com os convidados e na apresentação do Natura Homem Verum. "Um deo parfum para homens autênticos, espontâneos e confiantes. Uma fragrância intensa, perfeita para ocasiões especiais e amadeirada, que contrasta com notas verdes, como a renomada folha de violeta e o toque camuflado do couro".

O Essencial masculino é uma fragrância que instiga e ao mesmo tempo em que conquista. "Ela é exótica e opulenta, exala sofisticação. É ideal para ocasiões especiais", ressalta Pierre Gerros.

Dicas

Cada mãe merece

O poder do salto

Carolina Herrera celebra o lançamento de Good Girl eau de parfum légère. O aroma da fragrância mistura a leveza e o requinte floral de jasmin-árabe imperial à madeira sândalo de tonka. A criação de Louise Turner é um sucesso sofisticado que comunica glamour e empoderamento feminino. O frasco de laca preto com salto stiletto dourado e estriado é o símbolo do poder feminino. Perfeito para surpreender mulheres fortes e ousadas.

Preço sugerido: R$ 499 (80ml)

www.carolinaherrera.com.br

Reinado

Paco Rabanne apresenta a nova versão de Olympéa e o universo feminino é atraído pela união divina de florais, acorde de baunilha salgada e âmbar. Uma mistura irresistível ao extremo.

Preço sugerido: R$ 499 (80ml)

www.pacorabanne. com.br

Marcante

O Essencial Oud posso dizer que é o ouro líquido da perfumaria. O Oud, a madeira mais rara e nobre do mundo, combinada com o calor da Copaíba, madeira pura brasileira deram corpo a mais nova fragrância da perfumaria Natura, desenvolvido para mulheres elegantes e misteriosas.

Preço sugerido: R$ 189,90

www.natura.com.br

Em dobro

De um aroma frutado floral e vibrante para um floral sensual cativante de, Eve Duet oferece uma viagem sensorial incrível. Inspirado nos contrastes femininos, essa duplinha apresenta possibilidades que podem variar de acordo com humor e estado de espírito de cada mulher, no seu dia a dia.

Preço sugerido: R$111

www.avon.com.br

Em foco

Vip recepção



Recepcionados pelo diretor do evento, Thomas Santos, durante os dias de red carpet vividos, recentemente, em São Paulo, o 'Mago das Tesouras' Walker Santiago acompanhado da mulher, Fátima retornou a Fortaleza com a sensação de dever cumprido. Em breve a fiel clientela do Centro de Beleza e Estética que leva o nome do coiffeur queridinho das celebridades cearenses poderá usufruir das novidades apresentadas nesta edição da Hair Brasil.

Workshop



Técnicas de Avaliação Facial e Construção de Protocolos Personalizados será o tema da palestra ministrada pela esteticista e graduanda em biomedicina Gina Melo, próximo dia 18, às 18h30min, no Congresso Nacional de Fisioterapia Dermatofuncional e Estética. O evento, que promete reunir nomes ilustres da estética no Ceará, acontece de 18 a 20 de maio, na Fábrica de Negócios, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.