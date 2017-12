Cosmética & Beleza

00:00 · 13.12.2017

A tonalidade do batom pode revelar desejos femininos

Modelos: Germana Lima e Brenda Queiroz | Maquiagem: Bia Franco e Jéssica Eufrásio |

Fotos: Davi Menezes | Batons: ECLAT- Alergoshop

Dezembro é o mês das retrospectivas. Por isso é comum celebrar as conquistas, repensar o estilo de vida e se energizar com o objetivo de cumprir as metas planejadas para o ano que se aproxima.

Detalhe inusitado que pode influenciar e revelar parte dos desejos de viver um grande amor, um romance, a alegria e prosperidade podem estar relacionados com as cores usadas para compor o visual.

Levando a positividade das cores para o universo dos cosméticos e na produção do look, a maquiadora Bia Franco diz que a escolha da cor do batom pode expressar os desejos das consumidoras.

“Por isso meninas, vamos aos significados de alguns tons para fazer a aposta certa e focar nos objetivos”.

O batom vermelho, segundo a profissional, é um item curinga na nécessaire feminina. Além de se manter em alta, ele representa paixão e energia positiva. Ideal para buscar novas aventuras.

Megafemininos os tons rosas remetem ao romantismo e à ternura. “São indicados para quem procura um novo amor”, aconselha Bia Franco.

A designer de moda Brenda Queiroz deseja um 2018 recheado com o que os tons rosa, vermelho e terracota representam

Os batons lilás e roxo remetem à sedução, ao mistério e à magia. As tonalidades são ideais para compor looks mais ousados como o escolhido pela contadora Germana Lima, de parar quarteirão

O vermelho é a cor da paixão e da energia positiva. Para quem deseja se aventurar em busca de um novo amor em 2018, o tom é o mais recomendado

Terracota, a cor representa seriedade e integridade. Para quem pretende focar na vida profissional, o tom é o mais indicado.

Em foco

Mérito

Reconhecido internacionalmente como o ‘Mago das Tesouras’ Walker Santiago, intitulado membro assíduo e de relevância na Intercoiffure Mondial, foi homenageado na Assembleia Geral Intercoiffure. O evento realizado recentemente, no restaurante Coco Bambu, em São Paulo, reuniu os tops dos tops do mundo da beleza, em um momento digno de red carpet. Ao lado da mulher, Fátima, Walker Santiago divide a emoção do mérito com sua vip clientela.