Cosmética & Beleza: Efeito do batom

00:00 · 18.01.2017

Item clássico da maquiagem, o batom vermelho é considerado há anos um dos símbolos de destaque do poder feminino

Pesquisa científica conduzida pela equipe de inovação da Natura demonstra que o uso do batom vermelho eleva, consideravelmente a autoestima das mulheres.

"Me senti mais poderosa maquiada, principalmente depois que experimentei o batom". Depoimentos como esse sintetizam os resultados alcançados pelo estudo, realizado em São Paulo, com 31 mulheres de 25 a 41 anos e tons de pele heterogêneos.

"Constatamos que o batom vermelho é capaz de aumentar a percepção de beleza, feminilidade, alegria e autoestima", afirma Daniel Gonzaga, diretor de desenvolvimento de produtos.

Em comum, as participantes gostam de se maquiar, mas não usavam batom vermelho. As sensações positivas eram potencializadas quando as amigas elogiavam a aparência das mulheres com o batom usado na pesquisa. "Foi possível comprovar que o item empoderava as mulheres a se relacionar com o mundo de uma forma mais confiante", diz.

As emoções das voluntárias foram avaliadas em três etapas: na primeira, estavam sem nenhuma maquiagem; na segunda, usavam apenas base para uniformizar a pele do rosto; por último, além da base, o batom vermelho. Entre cada uma das fases, elas puderam se observar no espelho e fazer uma autoavaliação, respondendo a um questionário.

O processo de maquiagem foi acompanhado e, por fim, com o batom, as participantes foram avaliadas objetivamente por um software de análise de expressões faciais. "Com essa tecnologia, mapeamos as emoções positivas e suas intensidades ao longo da experiência da make", declara.

As mulheres relataram ter estabelecido uma nova relação com o batom vermelho. "Até então, muitas delas acreditavam que a maquiagem poderia deixá-las com aparência extravagante ou vulgar. Para elas, a experiência foi uma oportunidade para refletir sobre como se sentiam como mulheres e questionar alguns padrões sociais", pontua o diretor Daniel Gonzaga.

Dicas

Vitrine de verão

Corpo em forma

O reduxcel abdômen atua na redução da celulite, da gordura localizada e melhora a firmeza da pele. O cosmético tem, ainda, ação maxidrenante que minimiza a retenção de líquidos e edemas, regula a microcirculação e diminui o inchaço.

Www.Adcos.Com.Br

Madeixas

Para curtir a estação a L'Occitane au Brésil apresenta a máscara liso natural cana de açúcar. O produto alinha a cutícula dos fios, deixando-os mais lisos e reduz, visivelmente o frizz. Já o spray cachos modelados mandacaru proporciona cachos definidos por mais tempo. A embalagem pequenininha é ideal para levar no nécessaire.

Www.Loccitane.Com.Br

Rosto

Além do sol, as impurezas e poluição do dia a dia contribuem para o envelhecimento precoce da pele e perda de colágeno. Esses danos podem ser evitados com solar expertise toque limpo FPS 70. O filtro solar tem textura leve, toque de cor e sensação de pele limpa.

Www.Lorealparis.Com.Br

Dose dupla

Inspirado nas cores e nas sensações da estação mais quente do ano, O Boticário cria duas fragrâncias, a feminina, Linda Summer chega com a cara e o astral da mulher brasileira e a masculina, Arbo Ocean foi desenvolvida para o homem que gosta de sair da rotina e recarregar as energia em meio à natureza.

Www.Oboticario.Com.Br

Em foco

Visita vip

O 'Mago das Tesouras' Walker Santiago recebeu a diretoria da Wella, no Centro de Beleza e Estética Walker Santiago, última quinta-feira, 12. Além de parabenizar o hairstylist e sua equipe pelos resultados obtidos em 2016, a visita dos executivos teve o intuito de fortalecer os laços de parceria entre o coiffeur e as marcas para o novo ano. Conhecido pela arte do bem receber, Walker Santiago recepcionou o trio da Wella Professionals, em badalado restô da cidade. Na ocasião, flagramos o cabeleireiro cearense ladeado pelos gerentes nacionais, Edgard Monteiro e Celso Suzuki e, ainda, pelo gerente regional Norte e Nordeste, Adilson Pássaro, em descontraído bate-papo sobre as novidades em beleza representadas pela marca.