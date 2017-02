Cosmética & Beleza: Divas na avenida

00:00 · 01.02.2017

Folia solidária Ritmistas: Camila Granjeiro, Lydia Braga, Maeva Constantino e Lara Goulart. Make: Adriana Balbino, Cecília Palácio, Michelly Rabelo e Ana Loren Vieira Adereços: Leide Brito ( Fotos: Reinaldo Jorge ) O lenço foi pensado para as esportistas. Ele vem com um arame para fixar bem o acessório na cabeça

"Na favela tem disso sim" é o lema do bloco Camaleões da Vila para mostrar os talentos, a força e a beleza de um povo que luta por uma vida digna e feliz

Conhecido por divulgar temas sociais em seus desfiles de rua, o bloco de Pré-Carnaval Camaleões da Vila adentrou a avenida, no primeiro dia de folia, mostrando a garra e a pluralidade da sociedade cearense, ritmada pela criatividade e a beleza das comunidades.

Além da mudança no percurso, a novidade do bloco ficou por conta dos talentos de diversas comunidades representados, no esporte, na musicalidade, na animação, no estilo e no gingado desse povo. "Tudo isso, incrementado com o colorido da make e adereços produzidos, especialmente, para essa moçada", destaca o presidente do bloco Tiago Nóbrega.

Produção

A maquiagem das ritmistas, para o primeiro dia de Pré-Carnaval 2017, ganhou destaque na sombra bem marcada com pigmento forte e brilho.

O glitter e o delineador gatinho trabalhados com predominância na cor verde, segundo a maquiadora Adriana Balbino, foi intencional para fazer jus ao nome do bloco.

A ideia é fazer com que as meninas se sobressaiam na avenida. Os movimentos na condução dos instrumentos fazem com que as garotas fiquem muito suadas. Por isso, a maquiadora Cecília Palácio aplica bastante fixador, que garante uma make perfeita do início ao fim do desfile.

As pedrinhas são adesivos, com pigmentos na marcação do blush para dar mais brilho e diferenciar os looks.

O colorido do período momino também se faz presente nas tonalidade vivas dos batons usados pelas ritmistas.

Os esfumados básicos aplicados nos olhos e no rosto, com degradê de verde, intercalando os tons claros e escuros e os detalhes em pedras, realçam o olhar e representam o brilho do Carnaval.

Para as maquiadoras, esse é um trabalho prazeroso, exatamente pelo fato de proporcionar a essas meninas, mesmo que seja apenas nessa data, uma transformação, na qual elas se sintam bonitas e valorizadas.

Trabalhar a autoestima delas, tirar esse tabu de que tudo na favela é feio ou errado e mostrar que elas são belas e que podem desenvolver essa essência. "Depois dessa experiência, acredito que elas sairão com outra visão e perspectivas de vida. É isso que motiva, a mim e as outras maquiadoras, a permanecer na área da beleza e abraçar essa causa", declara Cecília Palácio.

Em foco

Destaque

A fisioterapeuta Alice Magalhães parte na frente e traz para o Studio de Pilates Apoena, espaço por ela capitaneado, o cross pilates. A modalidade é mais uma opção para quem busca resultados estéticos e de reabilitação.