Cosmética & Beleza

00:00 · 07.06.2017

Lindebergue Fernandes fez uma releitura de ícones do clérigo. Os noviços usaram solidéus na cabeça e uma make rosa nos olhos, face e lábios ( Fotos: Thiago Gadelha e Nah Jereissati ) Ronaldo Silvestre: madeixas em gel e puxadas para trás garantiram a harmonia do rosto: pele limpa realçada pelas sobrancelhas definidas

Em meio a um universo de cores, formas e designs, apresentados nas passarelas do Dragão Fashion Brasil 2017, a significante presença da beleza masculina nos desfiles, causou frisson no público.

Os estilistas que formaram a lista dos 18 anos do DFB, realizado por Cláudio Silveira, de 24 a 27 de maio, no Terminal Marítimo de Fortaleza, capricharam na escolha das belezas masculinas que exibiram suas coleções.

A beauty do Babado Coletivo chamava atenção para a boca rosada que destacava a pele bronzeada e o cabelo típico de um homem urbano e praiano

Pele natural, boca nude e acessórios como chapéus, evidenciaram elementos como a personalidade e singularidade de David Lee

Apaixonantes

Rosto lisinho

O Oily Solution é um avançado corretor que reduz os poros dilatados e melhora a textura irregular da pele. O cosmético funciona como um primer de tratamento, diminui as imperfeições, desobstrui os poros e confere efeito mate. Tem rápida absorção, possui toque seco, textura aveludada e não oleosa. Sem perfume. Sem parabenos. www.adcos.com.br

Luxo

As ondas de frescor e flores fragrantes de Polynesian Island Tiare, a luminosidade e suculência da composição têm origem nas doces laranjas combinadas com bergamota, enquanto que o final leitoso e cremoso é assegurado pelo coco e baunilha. www.thebodyshop.com.br

Nobreza

A deusa voltou, mais ousada do que nunca. Paco Rabanne Olympea Intense Eau de Parfum é uma interpretação sublime de Olympea com um personagem ferozmente feminino.

A fragrância remete a uma mulher decidida e extremamente habilitada. www.pacorabanne.com.br

Clássico

Glamour traduz a feminilidade absoluta em um opulento bouquet floral frutado. As vibrantes notas de rosa e jasmim se unem ao frescor frutal da mandarina e da pera, complementado com nobres madeiras. www.phytoderm.com.br

Em foco

Dose dupla

Liana Zúniga e Iara Silva lacraram com as novidades da Adcos apresentadas no Congresso Nacional de Fisioterapia Dermatofuncional e Estética, realizado de 26 a 29 de maio, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza