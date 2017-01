Cosmética & Beleza: Desenho fio a fio

00:00 · 25.01.2017

O procedimento de construção do fio a fio realizado com a técnica do hiper-realismo tem duração de duas horas Designer: Sâmia Peixoto Modelo: Larissa Linhares ( Fotos: Reinaldo Jorge )

O design das sobrancelhas tanto pode definir e valorizar a beleza do olhar, quanto destruir a expressão facial

Basta um pelo retirado de forma inadequada para provocar as temidas falhas nas sobrancelhas e comprometer a imagem do rosto. Portanto, antes de mexer nos fios é importante que a pessoa conheça os recursos capazes de definir um formato mais harmonioso para o rosto.

Novidade

Um dos métodos mais procuradas no momento é o hiper-realismo. Desenvolvida há anos na europa, a técnica chegou há pouco tempo no Brasil e já conquistou o público feminino pela precisão mecânica que possibilita mais naturalidade e beleza ao fio.

O procedimento, segundo a designer Sâmia Peixoto, é indicado para pessoas que apresentam sobrancelhas ralas ou com bastante falhas pelo uso errado da pinça.

"O hiper-realismo só não pode ser realizado em quem já passou pela técnica do esfumaçado", afirma a expert.

Todo o processo é feito com material descartável desde a agulha ao algodão. Antes de iniciar o trabalho, a profissional faz o design para esclarecer qualquer dúvida com a cliente. Em seguida coloca um anestésico tópico, manipulado, que elimina qualquer possibilidade de dor.

Causas

Porém, se a cliente costuma usar muito ácido e a pele é sensível, é possível que ela sinta um leve incômodo ou desconforto no processo de reconstrução dos fios.

Com trinta dias é feito o retoque e durante, aproximadamente, um ano não será necessário refazê-lo. "Banho de mar, piscina, exposição solar e o uso de ácido são extremamente proibidos no período de cicatrização" finaliza a designer Sâmia Peixoto.

Dicas

Mix de cosméticos

Trio

Sistema três passos da Clinique composto por liquid soap, clarifying lotion e moisturizing lotion, limpa, esfolia e hidrata todos os tipos de pele, com fórmulas que não ressecam. Eles eliminam as impurezas, a oleosidade e as células mortas, além de manter o equilíbrio que ela necessita.

Limpeza

Os lenços da Neutrogena Night Calming, além de remover 99,3% da maquiagem com apenas um lenço, possui uma fragrância relaxante, que auxilia na rotina noturna de cuidados de beleza. O produto é dermatologicamente e oftalmologicamente testado e não contém álcool.

Único

O reduxcel power delivery da Adcos combate a celulite, queima a gordura, intensifica o processo de redução de medidas e aumenta a produção de colágeno. O produto pode ser utilizada em procedimentos como, por exemplo, o eletroterápico e o fotossinérgico, com o uso de led.

Madeixas

Para prevenir e proteger os fios dos males causados pela exposição solar, a L´arrëe, acaba de lançar a linha capilar com shampoo, condicionador e elixir com a proposta de manter os cabelos hidratados, macios e saudáveis.

