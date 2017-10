Cosmética & Beleza

00:00 · 11.10.2017

Dentre as paixões das irmãs, Lowyse e Lowren estão os encantadores laços das mais diversas cores e tamanho que pela quantidade é impossível serem repetidos ( Fotos: José Leomar ) O gosto pelo esporte, os bons hábitos alimentares e a preocupação com a imagem unem as pequenas

Além de curtir as brincadeiras de criança e os momentos próprios da idade, algumas garotas se preocupam com o visual

Fazer parte da parcela de meninas que gosta de estar com o look em dia, não significa pular fases ou deixar de ser criança, afinal o importante é transparecer a essência do "ser" e viver o dia a dia com intensidade.

No entendimento de Virgínia e Rubinho Paiva, pais de Lowyse, 9 anos e de Lowren de 7, o fato de as filhas optarem por irem à escola ou saírem para passear com o cabelo arrumado, unhas pintadas ou usar um batom, não atrapalha em nada o desenvolvimento e a formação delas como seres humanos.

"Da mesma forma como elas são estudiosas, fazem cursos de línguas, praticam esporte, brincam com os amigos, de boneca e gostam de passear, as meninas adoram se produzir, usar roupas, sapatos, acessórios e make fashions", destaca a mãe.

Dose dupla

Lowyse, a mais velha, pratica vôlei, ginástica artística, corrida e sonha em ser Iron man. Porém, seja no salão ou em casa, ela adora escovar e hidratar o cabelo.

As unhas estão sempre impecáveis. As cores preferidas de esmaltes são pink, preta e azul. A maquiagem é caprichada com blush, rímel e batom nude. Dos itens que não podem faltar na nécessaire estão o perfume e gloss.

Pré-adolescente

Vez ou outra, Virgínia flagra a filhota usando suas máscaras capilares e a explicação é sempre a mesma. "Mãe, sou pré-adolescente, preciso manter as madeixas hidratadas".

Lowyse quer ser loira. No entanto, os pais já bateram o martelo. Tudo será feito no tempo certo. "Adoro esse interesse de minhas filhas por cuidados pessoais, mas tudo deve ser feito dentro dos limites que a idade permite. Não deixo que elas atropelem as fases da infância", diz Virgínia.

Já Lowren de 7 anos pratica ginástica artística e natação. É vaidosa e faz o estilo clássico moderno, porque não dizer, perua. Além de perfeccionista é centrada. Tem personalidade forte é geniosa e por conta da idade apresenta dificuldade de dividir os cosméticos com a irmã.

"Apesar da personalidade forte, Lowyse é maleável e descontraída. O fato é que para administrar e educar as duas, preciso de muito jogo de cintura. Contanto, no geral elas se entendem", conclui a mãe Virgínia Paiva.



O mais divertido e confortável na hora das produções é que tudo vira brincadeira para elas



Lowyse e Lowren adoram se produzir e escolhem os próprios looks, mas sempre pedem o aval da mãe

Para fazer jus ao nome, a pequena Sofia Fernandes também forma a lista das vaidosas sem excesso. Ela não vai para a escola sem que a mãe faça um penteado, coloque um acessório de cabelo e aplique um gloss rosa claro. Sofia relata para a mãe que o uso do gloss é para evitar o ressecamento dos lábios.