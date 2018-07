Cosmética & Beleza

00:00 · 18.07.2018

O estilo barbudo é uma tendência que pode ser adotada até mesmo pelos homens que têm pelos ralos no rosto Barber e stylist parceira da Philips: Juliana Felix

Especialista afirma ser perfeitamente possível incorporar a barba falhada no visual masculino sem perder o charme

O primeiro passo para garantir um estilo autêntico é contar com a colaboração de um profissional que apresente o melhor desenho para o formato de cada rosto.

Segundo a barber stylist parceira de Philips, Juliana Felix, para quem tem a barba mais rala na parte inferior do rosto, a dica é subir a linha do pescoço para disfarçar as falhas e dar uma forma mais robusta ao maxilar.

Aqueles que têm poucos fios nas bochechas podem optar por linhas mais baixas nas laterais do rosto, conseguindo uma impressão de barba mais cheia. "Quando as falhas são perto das costeletas, fazer um degradê desde o cabelo até o final do rosto é a melhor aposta", aconselha a expert.

Vale lembrar que o cabelo é um forte aliado no momento de escolher o tipo de barba, principalmente se ela for falhada. Fios mais compridos e cheios dão a sensação de que o rosto está mais preenchido.

Saúde dos fios

O tipo de alimento consumido está diretamente relacionado à aparência da pele e à forma como os pelos crescem. Um cardápio saudável e rico em nutrientes garante que os fios cresçam saudáveis e mais rapidamente. "Priorize alimentos que contenham biotina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, vitamina E, vitamina C e garanta a hidratação diária com bastante água", descreve Juliana.

Orientação

Consultar regularmente um dermatologista de confiança é essencial para quem quer melhorar o aspecto visual da barba falhada. Nos casos em que as falhas são muito incômodas, é possível recorrer a métodos seguros que auxiliam no crescimento capilar e também dos pelos.

Ao contrário do que muitos acreditam, fazer a barba todos os dias não estimula o crescimento dos pelos. De acordo com a profissional, removê-los frequentemente pode agredir a pele e prejudicar o crescimento dos fios. "Para garantir uma barba estilosa, a barber recomenda deixar os pelos crescerem sem medo e caprichar nos cuidados com a esfoliação do rosto e do pescoço. "Além da higienização do rosto, o uso de balms e óleos específicos constantemente são necessários", revela Juliana Felix.

Dicas

Mix de produtos

Ousadia

A fragrância White Musk Sport Eau de Toilette da linha masculina, da The Body Shop, combina a sensualidade de musk sem crueldade, com toque cítrico e fresco da toranja e do limão e notas aromáticas de âmbar. Um perfume para homens esportivos e sedutores. Preço sugerido: R$ 159

www.thebodyshop.com.br

Suavidade

Além de hidratar e nutrir, o kit Mãos de Seda da Mary Kay proporciona momentos únicos de bem-estar. O Deo hidratante para as mãos essência de chá branco & citrus é o único vendido separadamente. Preço sugerido: R$ 39,00

www.marykay.com.br

Completa

A linha Malbec Club de O Boticário é composta por loção hidratante, sabonete líquido, creme, óleo, balm para a barba, o shampoo Grey e uma nécessaire funcional. O shampoo foi desenvolvido para homens com cabelos grisalhos. Preço sugerido: R$ 32,90

www.oboticario.com.br

Relançamento

A linha Aquarela chega com os batons matte e hidratante best-sellers que agora possuem 12 cores mais vivas e intensas. Os quartetos de sombra +4 color trazem pigmentação mais intensa e diferentes acabamentos no mesmo produto como matte, metalizado e cintilante, que possibilitam infinitas possibilidades de looks. A base líquida FPS 15 vem com 12 opções de cores para atender à diversidade de pele das brasileiras. Além disso, tem alta cobertura, livre de óleos e textura superleve que deixa um acabamento natural. Preços sugeridos: Batom: R$ 24,50 Base: R$ 36,90 Sombra: 53,90

www.natura.com.br

Em foco

Parceria



A pernambucana Camila Coutinho conhecida como uma das mais importantes personalidades do mundo da moda e da beleza, assina campanha especial da Nívea para divulgação do protetor labial Amora Shine.

Novidade



O jato de plasma é mais um dos procedimentos que ocupa o topo da lista de inovações em tratamentos estéticos trabalhados pela esteticista e cosmetóloga Regiane Rodrigues.