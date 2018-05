Cosmética & Beleza

00:00 · 09.05.2018

Ana Hickmann Flávia Alessandra, cantora Vanessa, Marcelo Negrão, Gustavo Borges e outras celebridades foram presenças vips na Expo Abióptica 2018 ( Fotos: Alexandre Virgili e João Brognoli )

A variedade de óculos apresentada na Expo Abiótica 2018, ganhou ainda mais glamour quando exibida por celebridades

Considerado pelo presidente da Abiótica, Bento Alcoforado, o maior evento da América Latina e o terceiro do mundo no segmento, a 16ª edição da Expo Abióptica, realizada de 10 a 13 de abril, em São Paulo, reuniu importantes nomes da indústria óptica nacional e internacional, personalidades e referências do setor.

Durante os quatro dias de feira, os visitantes encheram os olhos com a inovação dos designs solares e receituários desfilados no Transámerica Expo Center.

No estande da GO Eyewear, registramos presenças de famosos que causaram frisson no público ao desfilarem os mais novos modelitos.

A apresentadora Ana Hickmann, com sua beleza e simpatia indescritíveis, exibiu os lançamentos de óculos da marca que leva seu nome, com uma coleção que reforça a volta do metal e aposta nas lentes sobrepostas na armação, com design duplo gatinho duplo, que evidencia as sobrancelhas.

Na Bulget Occhiali, os óculos com design clássico se mantêm na coleção. Outras opções são as lentes sobre a armação, as de acetato frontal dégradé e hastes em metal vazado desfilados pela atriz Flávia Alessandra. Loiríssima e com um corte mega-atual, a global fez jus à elegância, à ousadia e à modernidade de um Bulget.

No caso de Atitude, representada pelas cantoras Aline Barros e Vanessa, a novidade fica por conta das lentes únicas, que deixam os óculos ainda mais fashion.

Com madeixas e figurino completamente renovados, Vanessa foi responsável pela fila quilométrica, formada por seus seguidores que disputaram horário e espaço para registrar o momento com a pop star e, claro, conhecerem as exclusividades da coleção.

Já a Speedo segue com o sucesso da tecnologia omoplata. Os modelos esportivos foram desenvolvidos para auxiliar na performance atlética e os casuais para os praticantes de atividade física. Os designs foram apresentados pelos esportistas Marcelo Negrão e Gustavo Borges. "As lentes têm proteção ultravioleta e as charneiras omoplata permitem o giro de 360º das hastes", revela o coordenador de grifes da GO, Daniel Rios.

