Cosmética & Beleza: A vez do metalizado

11.01.2017

Aposte na produção metalizada. Ela deixa o look fashion e poderoso Espaço: Spa da Unha Modelo: Iara Maciel Make: Samuel Keviny Designer de unhas: Lara Maciel ( Fotos: José Leomar ) O efeito furta-cor nas unhas recebe um primer fixador dos produtos, gel para resistência das unhas naturais, esmalte da tonalidade desejada, o pigmento cromado-metalizado e um top coat, todos em gel

A moda futurista está de volta e com ela a alegria dos tons metalizados, cromados e holográficos de encher os olhos

Em voga na estação passada, principalmente o prata, seguido dos também favoritos como, por exemplo, o dourado, o rosé e o champanhe, continuam em evidência no período mais quente do ano.

Além de passear pelo guarda roupa, acessórios e até mesmo na decoração de casa, o metalizado se faz presente na maquiagem e nas unhas da mulherada.

Para as unhas, segundo a designer Iara Maciel, a tendência é democrática.

"A variação de tonalidades permite que a profissional de salão atenda a diferentes gostos e estilos, que vão das clientes mais delicadas e discretas que optam apenas por detalhes, as mais extravagantes que gostam de exibir o efeito em todas as unhas", revela a expert Iara Maciel.

Preferência

Os efeitos cromados e metalizados, desfilados por famosas como a modelo Gigi Hadid, Beyoncé, Fergie e Rihanna, nos afamados tapetes vermelhos em 2016, fizeram a diferença nos looks mais glamourosos usados nas badaladas festas de fim de ano pelas antenadas.

A tendência fashion promete se manter no topo dos 'nail polishes' mais procurados para o período do Carnaval e por toda a estação.

Para conseguir o efeito do metalizado perfeito com o aspecto de "espelhado" ou o efeito holográfico (furta-cor). Os cosméticos utilizados são específicos. Por isso, na hora da produção é importante procurar a ajuda de um profissional", aconselha a designer Iara Maciel.

Make

Quando o assunto é maquiagem, os tons metalizados tendem a valorizar a produção e deixar o visual megacarregado de personalidade.

As inúmeras possibilidades que o universo das cores oferece na construção da make podem ser conferidas nas dicas do make up artist Samuel Keviny.

O dourado deixa o olhar marcante, iluminado e rico. O produto pode ser usado nos lábios também.

Já o prateado deixa mais fresh, quando usado nos cantos dos olhos para dar um up no olhar.

Os tons de rosé combinam com todo tipo de pele e os acobreados super-realçam e iluminam o olhar. Eles são ideais para pele negra.

"Portanto, explore seu lado criativo e pode abusar da tendência. Detalhe: não se prenda as estações, use com bom senso e arrase", complementa o make up artist Samuel Keviny.

A farmacêutica da L´Oréal Cosmética Ativa, Josiana Borba foi uma das representantes mais solicitadas, no encontro da marca com a imprensa nordestina, no fim de 2016 em Recife. Além de apresentar os lançamentos em cosméticos para 2017, a expert deu dicas importantíssimas referentes aos cuidados com a pele na estação mais quente do ano.