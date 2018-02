Cosmética & Beleza

00:00 · 21.02.2018

Com a chegada do ano nascem novos sonhos, desejos e promessas para os próximos 365 dias. Para ter uma ideia do que vem por aí, muitos recorrem aos astros que por meio dos signos apresentam diversas previsões.

Para compreender totalmente os signos do Zodíaco, é importante conhecer os significados simbólicos associados a cada um. Os signos são agrupados em quatro elementos: a Terra, o Ar, a Água e o Fogo que determinam o temperamento de cada signo. Isso faz com que eles se diferenciem entre os explosivos, calmos, intelectuais ou sentimentais.

Inspirada no universo da astrologia e pelas boas energias de um novo ano, a maquiadora sênior do Boticário, Suelen Johann, ensina como fazer makes incríveis com os quatro elementos. Confira as produções a seguir.

Pele

Para hidratar e uniformizar a pele use hidratante e primer. Em seguida, aposte em uma base que deixe a pele com aspecto natural. "Com a ajuda de um pincel, espalhe o produto pelo rosto com movimentos circulares, de maneira uniforme", explica.

Após a base, a maquiadora aconselha aplicar o corretivo líquido no centro do rosto, criando um efeito de iluminação e camuflagem das manchas e das olheiras. "Para selar os produtos aplique uma camada leve de pó compacto na zona T do rosto.

A make iluminada com efeito perolado é construída com a utilização do iluminador que deve ser passado nas têmporas, no centro do nariz ou em outras partes que a pessoa deseja iluminar. "Por fim, passe o blush bem leve nas maçãs para um efeito de pele saudável", revela a maquiadora Suelen Johann.

Fogo

Fogo: para finalizar a make inspirada nesse elemento, a aplicação de um batom nude confere maior destaque ao olhar

A produção inspirada no elemento fogo pode ser iniciada com a solução para sobrancelhas, preenchendo todas as falhas de forma natural. Em seguida, aplica-se o primer de olhos em toda a pálpebra.

Para causar no look, a especialista recomenda um batom vermelho no canto interno e externo esfumando com o pincel de corretivo e no centro um tom de vermelho mais claro e apagado, depois de aplicado jogue pó translúcido em cima para selar.

Faça um delineado com um traço leve. Aplique o lápis de olho rente aos cílios de baixo inferiores. "Para um olhar glamouroso, coloque os cílios postiços e capriche nas camadas de máscara".

Ar

Ar: o contraste das sombras faz a diferença no look

Essa etapa pode ser iniciada com a aplicação de um corretivo nude na sobrancelha para apagar os pelinhos e por cima uma sombra cinza. A seguir a profissional indica a utilização do primer para os olhos em toda a pálpebra.

Nos olhos, quatro camadas de corretivo nude para fazer a base do olho bem clara e por cima sele com uma sombra clarinha, quase branca. "No arco da sobrancelha aplique uma sombra no tom marrom claro. O batom nude é tudo", destaca Suelen.

Água

Água: os cílios postiços garantem um olhar glamouroso

Na produção inspirada no elemento água, o ideal é começar com a solução para as sobrancelhas, preenchendo todas as falhas de forma natural. Aplique o primer de olhos em toda a pálpebra, seguido de sombra nos tons de azul, fazendo um dégradé de cores mais claras passando para as tonalidades mais escuras para finalizá-las esfumando bastante.

No meio da pálpebra, aplique uma sombra clara para iluminar o dégradé e utilize um pigmento para olho no arco da sobrancelha. "Um batom nude, cai superbem e destaca melhor o olhar", ressalta.

Terra

Terra: o lápis de olho aplicado rente aos cílios inferiores

De acordo com as sugestões anteriores, a solução para sobrancelhas, preenchendo todas as falhas de forma natural é fundamental para compor a make do elemento terra.

Na sequência pode aplicar o primer de olhos em toda a pálpebra. No quesito sombra, utilize tons terrosos, fazendo um dégradé, também dos tons mais claros para os mais escuros bem esfumaçados.

Nos olhos, um delineado com traços leves. A expert recomenda aplicar um lápis bem rente aos cílios inferiores. "Para finalizar a make, aplique um batom no tom terroso", complementa a maquiadora Suelen Johann.

