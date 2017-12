Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 15.12.2017

Para o shooting de hoje, a ideia foi 'lacrar' resgatando a autoestima da mulher cearense que, além de bom humor, tem muito estilo.

Todas as peças de roupa são da "Madame Juju", pertencente ao grupo Doce Pirulito, que domina o mercado plus size de Fortaleza.

Afinal, todas as mulheres sabem que o poder está na autoconfiança e em se usar o que gosta. Confira!

Agradecimentos Produção: @agpmarketing | Fotos: Mairli Pontes | Modelo: Ludmilla Holanda

Sempre clássico, a tendência P&B vai te deixar elegante, independente de qual seja o evento. Inclusive, pode chegar poderosa no trabalho e partir para o coquetel ao fim de dia mudando apenas os acessórios

Vestido super-romântico para um happy hour, almoço em família ou jantar de confraternização. Que tal, hein? Noite de Natal Vestido em renda com vazados em azul, ideal para aquela noite poderosa que você quer causar

Para alinhar o corpo, nada melhor que peças mais escuras. Neste fim de ano, aposte naqueles que vêm com um leve brilho e que favoreçam a silhueta como nesse conjunto saia e blusa

Tecidos leves e estampas claras são o hit deste verão e das suas férias. Olha este macaquinho com franjinhas na barra e ombro a ombro... Fofo, né?

Ideais para um sunset ou aquela virada de ano à beira-mar, as estampas sempre caem bem. Escolha suas cores e arrase em 2018!

Não tem essa de estar acima do peso. A moda plus size está cada vez mais evoluída e conta com peças e modelagens para todos os biotipos. A loja "Madame Juju", especialista em moda para gordinhas, que pertence ao renomado grupo Doce Pirulito, está com nova loja no setor branco do Centro Fashion. E a inauguração foi um "bafo" com presenças superespeciais fortalecendo sempre a ideia de que todas somos iguais e que a nossa alma é leve e feliz sempre. Siga @madamejujuplus e confira as novidades. Lojas também no bairro Vila União em Fortaleza e Maranguape.

