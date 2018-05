Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 04.05.2018

Está chegando a data mais gostosa do ano. Afinal, tem coisa mais gostosa do que abraço de mãe e almoço em família? E, claro, que todas as mães merecem estar lindas e bombar no Instagram. Para isso, separei altas dicas para vocês se inspirarem para este dia tão especial

Mas peraí! Qual estilo de mãe você é? Descolada, executiva, clássica, romântica? Separei seis looks arrasadores que, certamente, vão te ajudar na hora de se vestir.

Afinal, quem foi que disse que ser mãe é ser careta? Tem que estar linda e diva, sim! Da hora que deixa o filho no colégio, até o fim do dia quando chega do trabalho, mesmo cansada. É a vida e, por isso, amamos vocês.

No shooting de hoje, mostramos várias dicas de looks produzidos para todos os estilos e todas as ocasiões. Veja!

Moda Festa

Hora de brilhar! Você acabou de ser convidada para ser madrinha de um supercasamento ou está pertinho da sua formatura, e você ainda não sabe o que vestir? Relaxa! A primeira dica é: seja econômica no brilho e renda. Não importa se dia ou noite, mas dosar os detalhes da produção é essencial. Na dúvida, evite cores do momento. Tons neutros, como preto, vermelho e azul marinho são uma aposta certa. E na hora de escolher o tecido, os modelos que emagrecem são os de tons escuros, estampas verticais e alguns modelos que tem corset interno. E lembre-se de que renda e tule não amassam com facilidade e você fica impecável do começo ao fim da festa. O look é da Drumond Noivas.

Casual chic

Quem curte ousadia na produção pode se jogar, sem medo, nas transparências. Elas misturam elegância e sensualidade, e você encontra em todas as peças, como vestidos, saias e pantacourts. Para um visual noturno arrasador, a transparência é uma ótima investida. E quanto mais fluida for a peça, mais sofisticado fica o look. Evite peças transparentes e justas! Nas fotos, escolhemos uma pantacourt combinada com um cropped, ideal para uma baladinha chic e um vestido na mesma pegada que você pode apostar em qualquer festa que irá deixar todo mundo sem entender nada! O contraste entre o "tapa aqui, descobre ali" é o grande segredo para arrasar com esse look. Onde encontrar? Viva Lolla Moda Feminina.