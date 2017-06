Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 09.06.2017

Da balada: Para ela, só importam duas coisas: chegar com você de mãos dadas e estar com um look impactante. Para aquela namorada que o dia poderia ser noite 24 horas, invista na opção da Miss Mania Romântica: Ela até se atreve em um shortinho de cintura alta e ombros à mostra. Mas prefere o dia, estampas florais e cores claras. Aposte nesse look da @bonitona_moda

Aproveitamos a passagem da digital influencer paulista @almeidanara pela capital cearense, e, em um passeio rápido, encontramos peças que combinam com determinados perfis de mulheres. Versátil, Nara encarou o desafio, e vai interpretar aquela que, possivelmente, se aproxime mais do estilo da sua namorada. Atenção! Todos os looks desta matéria tem preços maravidas e são achadinhos do Casarão dos Fabricantes. Então, nem se preocupe!

Executiva: Elegância traduz bem o seu estilo. Após o trabalho, parte para a "happy hour" com as amigas. Muda a cor do batom, tira o blazer, e continua feminina e elegante. Dica da @folhaleve

Da praia: Ela ama esportes, como surfe e kite, e o programa preferido é sob ao luz do sol e pés na areia. A dica é da @viasolmpraia: maiô verde militar em veludo molhado com vazados nas laterais

Prática: Conforto e leveza vêm antes de qualquer coisa. Adora peças únicas e amplas que sejam versáteis e a permitam entrar e sair de diversas ocasiões. Look: @di_nolla

Sexy e fatal: Justos e curtos dominam o closet dela. E mais um nunca é demais! Encontramos esse pink da @focusmodafeminina com renda aplicada, que ela pode usar dia ou noite

#umbafo

Sedução

Se depois de todas essas dicas, você ainda está em dúvida no que presentear sua amada, aqui vai uma dica para esquentar a noite do dia 12. A @larosyoficial traz peças para todos os biotipos, valorizando, ainda mais, o corpo da mulher. E, como qualquer hora se pode usar e abusar da lingerie, sua gata já pode sair para o jantarzinho romântico com um top no estilo da imagem acima, e, de lá, tudo pode acontecer... Veja mais: www.larosy.com. Ela vai amar!

Vibe "alternas"

Se o seu crush é bem antenado e curte uma moda com pegada mais atrevida, cheia de referências, que tal um super presente da @attofavo? A marca cearense autoral antecipa tendências e traz, em primeira mão, aqueles looks bafos dos instas europeus. Dá vontade de ter t-u-d-o! Bombers, croppeds masculinos, moletons, veludos, peças com patches descolados, transparências... E mais! Para você que ama liberdade e chama atenção pela atitude e conceito que traz na alma, precisa conhecê-los. Siga e pire! (www.attofavo.com.br).