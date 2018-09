com estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 14.09.2018

A palavra do momento é autoaceitação. Para quem se ama, a opinião dos outros é o que menos importa. A moda hoje tem modelagens que valorizam todos os biotipos. Basta encontrar aquela peça que te deixa ainda mais poderosa. Pronta para sair na rua e brilhar? Vem comigo!

Ombros vazados, transparências, pantacourts, fendas, comprimento mais curtinho... Quem disse que você não pode? As "curvy girls" invadem as ruas cheias de autoestima para mostrar que o peso é o de menos diante da atitude.

É hora de se olhar no espelho, achar-se a mais linda desse mundo e sair de casa com o astral lá em cima. Anota as dicas que eu trouxe para você, que é "plus" no tamanho e, principalmente, no estilo.

Fugir das listras por quê? Coloque o dedinho no seu "cinto mágico" de grande mulher e aperte o botão "ativar limpador de mente". Para quem tem quadril largo, listras em saias, calças ou vestidos ficam sexy e destaca as curvas. Esconder é coisa do passado! Mas, se quer usar, timidamente, que tal uma sobreposição? Coletes, jaquetas ou blazeres vão te deixar mais confiante!

Cintura marcada é um dos segredinhos de uma mulher plus. Um nozinho discreto na frente não prejudica e te deixa muito feminina. E a assimetria continua em alta! Chame a atenção para as pernas com o comprimento mais curto na parte da frente do look e liberte-se

E lá vem estampas de fundo claro. A modelagem "batinha" é mais ampla, não marca o corpo e te garante conforto. É o look perfeito para um passeio durante o dia ou mesmo umas comprinhas no shopping pela tarde

P&B clássico é para as discretinhas. Você é das minhas e não teme estampas! Vamos ousar, ainda mais, e apostar em um comprimento mais curto? Chame atenção para as pernas e use a estampa que quiser. Você verá o que uma perna de fora é capaz... Vai se sentir "a dona"!

Não acredito que ainda não tem uma pantacourt no seu closet! Elegante e confortável ao mesmo tempo, é a peça que te salva em várias ocasiões. Com salto nude, alonga ainda mais a silhueta e não achata seu corpo. Invista!

Cropped + saia. Que atrevida! Gosto assim. Uma cropped no tamanho certo, combinada à saia de cintura alta, não tem erro. Ombros à mostra dão aquele charme. E nem precisa falar que o preto é tiro certo!

Novamente, estampas. No fundo preto, elas se destacam e parecem menores do que realmente são. É um ótimo truque para quem não abre mão das cores e flores, mas não quer perder a elegância