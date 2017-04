edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

Com Estilo

00:00 · 07.04.2017

Existe, sim! E é a inspiração da matéria de hoje. Pertinho da Páscoa, a gente só pensa em uma coisa: chocolate. E eu sou desses que queria viver numa casa com paredes de doces, onde dietas e bruxas não assustam. E encontramos uma casa bem parecida com a da história de João e Maria. Parece sonho! É a @sablediamant, foi o cenário perfeito do nosso shooting de moda infantil.

Para as meninas, estampas florais, acetinados, pérolas e babados numa versão mais moderna e casual. Para os meninos, jeans, sobreposições, estampas atuais, bermudas coloridas, num estilo fofo, sem ser bobo. A moda infantil avançou muito nos últimos tempos e invade o mercado com referências de moda do universo dos adultos, afinal, a criança de hoje exige mais.

Encontramos na @sejafavo muito de tudo isso. Looks para todas ocasiões para deixar as mães apaixonadas. Sendo assim, João e Maria estão prontos e mais estilosos do que nunca para esta história. Confira!

Agradecimentos

Produção: Favo Moda Infantil (@sejafavo / www.sejafavo.com.br) / Locação: Sablé Diamant (@sablediamant) / Modelos: Samantha Caminha (@samanthacrae), Lucca Costa (@luccacostarios) e Breno Régis Castro / Adereços: Belle Enfance (@amobelleenfance) / Produtora: Ana Gabriela Queiroz (@gabiprodutora) / Fotógrafo: Diego Souza (@diegosouzafotografo)

#umbafo

Água na boca

Na véspera da Páscoa, não tem essa de fugir do pecado mais gostoso do mundo. Xô, dieta e dor na consciência! No meu pra lá e pra cá diário, encontrei um espaço super fofo para curtir o lanchinho da tarde e até fazer mini eventos. É a @chocoshowchocolateria! Lá, encontramos doces tradicionais e finos, além de bebidas quentes e geladas. Sem falar nas delícias dos brownies, alfajores, cones trufados, das palhas italianas e trufas. Av. Sen. Almir Pinto, 12270, Maracanaú. De segunda a sábado, das 13h30 às 21h.

Açaí

Encontrei um local incri. É o @acaiparajua, que tem aquele charme de bistrô chic com a pegada moderna do açaí. Virou parceiro real! Olha essa delícia servida no côco ou no abacaxi. Bafo! O cardápio é super variado com crepes, sanduíches, sucos detox, e o melhor: tem o delivery mais rápido dessa cidade. Sério! Sigam, conheçam e pirem.

Virei fã

Não sei se vocês viram, no meu ig (@edgeljoseph), meu look incri do niver da poderosa @mileidemihaile. A bomber jacket é da @attofavo, marca autoral cearense cheia de atitude. São peças para quem tem muito estilo. Transparências, estampas irreverentes, croppeds masculinos, camisas em veludo... Vale a pena seguir e conhecer!