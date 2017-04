edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 13.01.2017

Ai que tudo! Nicole Bahls esbanjou beleza, simpatia e mostrou que, além de tudo, é super acessível aos fãs e parceiros Walney Haidar, super parceiro da Revista Com Estilo, está sempre presente nos nossos eventos com o Must

No último sábado, a Revista Com Estilo marcou presença no show da Karol Conka com um lounge cheio de parceiros e amigos da moda. Para deixar tudo mais poderoso, contamos com a presença de Nicole Bahls para avisar que a 2ª edição vem aí...

Os empresários Giordano e Lilian Fortes

O empresário Leonardo Borges

O relações públicas Júlio Macedo

As blogueiras Camila Sapagnol e Daiane Lopes

Nossolounge ficou bem mais divertido e delicioso com os parceiros @losbrowniesbr, @welovedonutss, @ateliedodindingourmet e @lembrance Os empresários Priscila Soares e Jeison Nóbrega

O empresário Giani di Lorenzo

#umbafo

Férias

Tem coisa melhor do que reunir os amigos nas férias, fofocar e ainda comer pizza? Encontrei um lugarzinho especial que dá pra conversar e ainda matar a fome real. É o @villaroots! Lá, você monta sua própria pizza, com os ingredientes que você quiser, num preço maravida. Huum! (85) 98561.3811. Rua Marvin, 660, Parque Manibura

Chokers

Gente, fico louca com a Leandra Lyra (@leandralyra). Oh, mulher diferenciada! Linda, loira e jeito de rica, está bombando nas redes sociais. Olha esta choker dourada da @usoamorastore. Deusa! Para nós que amamos baladinhas, a choker é um acessório coringa para deixar o look feminino e super sexy. Siga o ig da Amora Store. (85) 99109.6701

Ryca

Mulheres elegantes não dispensam alfaiataria. Segui o ig @vistaelizabethlira e encontrei vários looks com tecidos finos e sofisticados para mulheres que curtem um estilo de vida, digamos, mais "executivo". É interessante que você tenha no closet peças que caiam bem tanto no trabalho como no "happy hour" com as amigas. (85) 98182.5600