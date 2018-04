Com Estilo

00:00 · 27.04.2018

Estilo "garden" Para casamentos diurnos, os longos estampados são ideais. Bordados sobre o rosa "candy" dão mais leveza ainda ao look

Mês de maio está quase aí e deve ter muita mulher transtornada sem saber o que vai usar em casamentos, seja como madrinha ou convidada do matrimônio de uma grande amiga. Sem falar no semestre que está quase no fim e muita formanda desesperada sem saber para onde ir. Calma, meninas! A coluna de hoje é para você que ama uma festa e quer tudo, menos passar despercebida

Já sabe se vai de longo ou curto? Sabe pelo menos qual a cor que vai usar? Nadinha? Já vi que nossa missão vai ser difícil. Mas não impossível!

Para começar, você não pode sair de casa sem saber qual o estilo da festa que você vai. Tradicional, moderna, na praia? E fique de olho no brilho! Claro que não é proibido, mas balanceie a produção, usando os acessórios e calçados certos.

Entendido? Então, vamos lá! O shooting de hoje fica por conta da loja Festo Fashion, super conceituada em moda festa e feminina na cidade. Preparada para arrasar?

Agradecimentos - E vai rolar a festa! Looks: Festo Fashion | Modelos: Low Valentim e Amalia Correa | Produção: AGP Marketing | Make Up: Giu Rodrigues | Fotos: K. Brandão

Casual

Jantar com o namorado, cineminha ou até um happy hour com as amigas. Não importa a ocasião, mas cores sempre combinam com o nosso clima. Peças em crepe, com detalhes, como a alça trançada da blusa floral e os babados da saia, deixam o look casual bem mais sofisticado. E você fica pronta para qualquer ocasião! Mas, se você quer um look coringa, com menos cor, para acertar de vez, aposte neste conjuntinho bicolor com listra lateral. Aproveite que a tendência está super em alta e faça aquele click pro seu Instagram. Onde encontrar? Ninfa Collection

Night

O par perfeito do body para um look lindo é a calça pantalona. A produção fica bem sofisticada e cabe em ocasiões das mais diversas. Como o body de um ombro vem com um leve brilho, leve esta produção pra noite, seja num jantar ou mesmo numa baladinha de leve. Xadrez? A qualquer hora do dia. Com um cinto grosso (que voltou com tudo) e comprimento acima do joelho, que tal convidar o namorado para um programinha diferente ou chamar as amigas para jogar conversa fora no pub do momento? É diversão na certa com o look ideal. Onde encontrar? Loja Quitéria Leal