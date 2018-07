Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 13.07.2018

Ela nunca está de férias. Mas nós estamos! E para nos inspirar neste fim de semana, aproveitamos o “stop”’ da digital influencer Jade Seba (@jadeseba) por Fortaleza e batemos aquele papo sobre moda e segredinhos de beleza. Afinal, chegar aos 2 milhões de seguidores e ser referência nacional de moda não é para qualquer uma. Aproveita que a poderosa (“workahlolic” assumida), dedicou um tempinho pra gente e vem!

O Ceará é referência nacional em confecção. Como você percebe a nossa moda local no restante do Brasil e do mundo?

A moda cearense representa muito o nosso Brasil lá fora. Nosso País é conhecido pelo calor, natureza, praias, e a moda daqui transmite isso. Tem cor, estampas, fluidez. O Nordeste em si é a cara da moda brasileira.

Quais são suas referências de moda? Quem te inspira?

Tenho uma inspiração desde quando era novinha: Victoria Beckham. Gosto do estilo que ela tem. Mesclo conforto com elegância. Amo alfaiataria com tênis, por exemplo. Além dela, busco me inspirar sempre que vou sair em looks do “pintarest”. Estou numa vibe de usar “a terceira peça”, seja ela uma blusa amarrada ou mesmo acessórios, cintos, bolsas ou algo que destaque um look mais básico.

Você se define como uma “Jesus Girl”. Como concilia a rotina com os momentos religiosos?

A minha vida é muito corrida. Tenho aplicativos de reflexão no celular, estou sempre em oração e conectada com Deus. Agradeço sempre o que ele tem feito por mim!

Com a rotina superagitada, quais seus truques de beleza?

Sou fascinada por extensão de cílios. Dá uma sensação de que estou sempre arrumada. Os seguidores até se impressionam com o fato de eu parecer estar maquiada quando apareço apenas com alongamento de cílios. No mais, prefiro um blush de leve. Também sou adepta a máscaras de hidratação, inclusive as caseiras.

Seu namorado, Bruno Guedes, é ator. Vocês sentem muitos ciúmes um do outro?

Bruno é muito ciumento. Sou mais tranquila. Mas, em geral, sabemos lidar com nossas profissões. Também sou atriz e não tenho ciúme de uma cena mais quente. Pelo contrário, o bastidor dá mais ciúmes do que quando ele está no ar.

Como você define seu “mood” e organiza seu “feed” no Instagram?

Estou numa fase bem “vintage” e prefiro filtros com aparência de foto impressa. Amo um feed organizado! Prefiro fotos ao ar livre, evito selfies e valorizo muito os ambientes em que estou.

Agradecimentos:

Looks: Linda Miss Oficial (Centro Fashion, Pátio Central, Shopping Moda New Maraponga | (85) 9.9765.7619 | Calçados: Georgia Dielly (Rua Prof. Lino da Encarnação, 760B, Parquelândia) | Produção: Matheus Fraga | Make up: Thiara Leite | Fotos: Attila Gomes |Locação: Colosso Lake Lounge | Colaboração: Jéssica Castro