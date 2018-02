Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 23.02.2018

Macaquinho midi: ideal para o trabalho ou uma tarde de passeio. A sandália faz toda a diferença no look, que pode variar entre o discreto e chic versus feminino e informal

Quem ainda está por fora, a tendência midi quer dizer "na altura do tornozelo". Neste ano, vem em tecidos super leves, garantindo conforto e elegância para quem curte. Mas tome cuidado: tanto no joelho como no tornozelo, este comprimento tem o poder de achatar o corpo e deixar as pernas grossas. Por isso, aposte em saltos mais altos! Entenda melhor com o shooting de hoje da parceira Miss Luxo (@msluxoo) e sua nova coleção de inverno.

Quer se sentir feminina e poderosa? A saia midi sereia vai invadir seu closet! Para saias mais justas, invista em peças para cima mais fluidas e leves. Não esqueça que o salto alto vai te deixar feminina e ainda garantir uma silhueta mais alongada

O conjuntinho estampado quebra toda a formalidade da saia midi. E é essa a ideia, preservar o toque feminino da peça e garantir elegância até mesmo se a ocasião for uma baladinha à beira mar

Sapatos nude são um ótimo truque para alongar as pernas. Esta dica é válida para mulheres de estatura baixa e média, que querem usar a tendência sem ficar por "baixo"

A pantacourt vem adaptada ao nosso clima. Estampadas, podem ser combinadas com cropped ou t-shirt e um salto mais pesado

