Com Estilo: Close certo no verão

00:00 · 20.01.2017

Elementos e cores da natureza estampam os biquínis que vão bombar no carnaval deste ano. Verde, amarelo, azul... Em modelagens super atuais vão te deixar linda!

Férias quase acabando, mas para nós que amamos "um bafo" isso é o de menos. Praia não acaba com as férias. Concorda? E somos praieras mesmo! Vem Carnaval, e, até lá, nossa mala tem que estar cheia de biquínis 'maravidas' para arrasar nas areias da cidade

Estampas tropicais, cores fortes, fendas, pompons e tiras laterais. Gente, ninguém vence a moda praia cearense. Todas piram! Minha equipe preparou um shooting super divertido para a gente cruzar os dedos para que chegue logo o Carnaval. Para deixar tudo mais incrível, contamos com os biquínis da Via Sol Moda Praia (@viasolmpraia), e trazemos todas as tendências que vão bombar nas praias no feriado mais gostoso do ano. Só falta deixar o corpo na medida certa... Cuida!

Agradecimentos:

Modelos: Ysla Garcia e Gabriela Galvão | Fotos: Danillo Morais (danillomoraiscruz) | Produção: Ana Gabriela Queiroz (@anagabrielaqueiroz) | Acessórios: Nick Acessórios (@nickacessorioss)

#umbafo

Férias deliciosas

Sabe quando você quer um lugar diferente para encontrar o(a) crush ou se reunir com os amigos? Encontrei um point maravilhoso, que já virei fã, e irei mais vezes real. O Mercado Meireles é um super complexo gastronômico com tudo de mais gostoso: açaí, waffles, burger, temakis, calzone, massas, frutos do mar, churros, pastel, coxinha, espetinho, crepe, cupcakes e chopp geladinho. Ufa! Para as mamães que querem deixar os filhos à vontade, atenção: lá tem uma brinquedoteca de dois andares. E ainda conta com estacionamento, palco para shows e bicicletário. Siga @mercadomeireles. (Rua Frederico Borges, 27, Meireles)

Volta às aulas

Amores, vocês amam tudo o que é fofo e divertido? Amo real! Vocês precisam conhecer o ig @dalebolsas. Pirei, e você, certamente, vai pirar também. Tem bolsas de todos os tipos e cores. Mochilas, estojos, necessaires, carteirinhas... As estampas são super coloridinhas, que dá vontade de ter todas. Segue lá! (98918.0248)

Poder!

Está louca como eu para que chegue o Carnaval, e montar cada dia um look bafo para impressionar os solteiros gatinhos? Achei esses dias o ig @nickacessorioss, e tenho certeza de que você vai amar real os brincos coloridos em folha, que estão super na moda, e combinam com sunsets e festinhas na praia. Arraso certo!