Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 22.12.2017 / atualizado às 02:00

Tule preto bordado com rosas vermelhas é ideal para aquele jantar poderoso em que você será alvo de todas as atenções

Para o shooting de hoje, decidimos por uma produção poderosa em que o vermelho jamais pode ficar de fora. Já os meninos, devem optar por uma proposta de impacto e fugir do básico com estampas descoladas e cheias de estilo. As produções a seguir são da Miss Luxo Moda Feminina e Locomotiva Original. Confira!

Agradecimentos

Look masculino: @locomotive_original

Look feminino: @msluxoo

Modelos: @lumacsales e @arthurdemoraesoficial

Produção: @matheusffraga e @jucyfraga

Locação: @iguatemifortaleza

Quer conforto? Para eles, estampas descoladas na parte de cima. Para elas, conjuntinho cropped e short com acessórios de efeito para dar mais glamour

Maxi vestido com fenda lateral, perfeito para você que curte sofisticação com um toque de sensualidade

A tendência preto e branco para os meninos é o tiro certo quando se alia a mescla de estampas (listras e folhagens) como nesta opção

Quer fugir do vermelho? Vestido todo em renda super elegante e romântico para a noite mais incrível do ano

Vermelho + preto Eles também gostam! Na parte de baixo: calça mais escura ou clara, não importa. Vai ficar incrível do mesmo jeito!

#umbafo

Paletas

Com o início das férias, o normal é a temperatura subir e, para refrescar e se deliciar com uma maravilhosa paleta, a minha dica é @lapaleta_, a rede de picolés artesanais e caseiros que conta com mais de 30 opções no cardápio. O queridinho é o de Leite Ninho com Nutella, mas outras opções, como Ferrero Rocher e Morango com leite condensado, você também encontra lá. Próxima semana tem lançamento: o de Chocolate Oreo. Rua Crisanto Moreira da rocha 421, no Cambeba, e o telefone é (85) 99666.9303