Com Estilo: Bloco das blogueiras

Com Estilo

00:00 · 27.01.2017

No carnaval, body + shortinho de cintura alta reinam absolutos. Abuse de estampas bem coloridas, como a que @fehabreu usa, de abacaxi, na foto @isabeletemoteo investe em maxi vestido estampado da @usedeep

Se você ama “farrinha” como eu, pensa em uma só coisa: Carnaval. Deve também estar cheia de convites para curtir os bloquinhos nos próximos fins de semana. Convidei amigas blogueiras e it girls para nos ajudarem a escolher o look ideal do mês de fevereiro todinho. Confira!

@tamiriscdias vai para folia com tee divertida da @debrandoficial

@raissagomesb usa body com estampa de folhagem com shortinho da @dlrjeans

@leandralyra aposta em jeans clarinho da @kl.jeans

@marianarosas está de chocker dourada bem discreta da @usoamorastore

#umbafo

Água na boca

Só de pensar em escrever já está me dando água na boca... Tem coisa melhor que sorvete neste verão? Não! Preciso confessar minha nova mania dessas férias: @yozenn. O mais bacana é que eles são 100% naturais. E isso é mara para você que segue a vibe fit e quer pecar sem medo. São tantos sabores, que deixam a gente louco! Tudo ainda pode ser combinado com frutas frescas, caldas e cereais. Siga o ig, saiba onde encontrar e já faça seu click por lá, afinal, as lojas são lindas e seu post vai ficar um bafo!

Fit do bem

Que lugar é esse? @potbrasil fica numa esquina charmosa: Canuto de Aguiar com Barbosa de Freitas. Olha que bafo essas panquecas "coloridas". E mais: sanduíches de cogumelos, tapioca de guacamole, sucos detox no pote, queijos veganos, açaí, salgados sem glúten, enfim... Já deu para sentir que o melhor está aqui, né?

Steak poderoso

É fã de carne e hambúrguer como eu? Já sei onde vai levar seu crush este fim de semana: @rockeribsfortaleza. Pirei real em dois pratos: T-bone, osso em formato de T com carne dos dois lados (lado maior é de contra filé, e o lado menor, filé mignon e salmão) e a costela de porco assada super macia a ponto de soltar na boca. Humm!