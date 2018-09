Com Estilo

edgeljoseph@diariodonordeste.com.br • Coluna sobre moda publicadas sempre às sextas-feiras no Diário do Nordeste

00:00 · 21.09.2018

O jeans é o tecido mais democrático do guarda-roupa. Vai com tudo, desde peças lisas a estampadas, tecidos mais finos e casuais. Tudo fica lindo e muito bem coordenado!

A coluna de hoje é para você, mulher livre, descontraída, mas que, ao mesmo tempo, tem um estilo próprio e que expressa sua personalidade e não tem medo das opiniões dos outros. Uma mulher segura de si! Vamos às dicas?



Bateu calor? A dica para não errar é optar pela saia nas ocasiões em que seria adequado usar um short jeans. Seja como for, este modelo pode ser usado seguindo a mesma proposta de um shortinho. Para os finais de semana, com camisetinha destroyed, para um look mais rocker, com uma lingerie + kimono, ou com blusa em tecido rico para um visual mais arrumadinho



Valorize o corpo! As peças de tons suaves exigem um pouco mais de atenção para que o look fique bonito e harmonioso. Jeans mais claros possuem o efeito contrário das peças de tons escuros, mesmo assim podem ser usadas por mulheres com quadris mais largos. Para diminuir o efeito de volume de uma calça clara, a peça deve possuir laterais um pouco mais escuras, numa espécie de degradê, que alonga o corpo e deixa a mulher bem mais elegante



Esconde e mostra. Para as mais ousadas, harmonize o short jeans, que expõe o corpo, com algo mais "fechado" na parte de cima. Evite tudo muito exposto! Se ama looks mais sexy, prefira bodies com pouco ou (quase nada) de decote e/ou mangas longas



No trabalho ou na balada? O jeans escuro é perfeito para as duas propostas. Para o dia: combine a peça com uma sobreposição junto à parte de cima, como um blazer. Para a noite: bodies, croppeds e lingeries dão poder à combinação O jeans "destroyed" é a cara da mulher de atitude. Com rasgos mais em evidência ou discretos, é a peça ideal para momentos mais casuais, como cineminha ou barzinho com as amigas. Cores neutras na parte de cima são o segredo para deixar sua calça ser o elemento principal!



