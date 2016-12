Com Estilo: Achadinhos do fim de ano

00:00 · 23.12.2016

Branco é o poder. Para uma virada diferente, que tal apostar num vestidinho “total white” com esse decote deuso da @alikamoda (85 99625.5399)

Amo real noite de Natal e virada. E a gente tem que estar um bafo nestes dois momentos. Acionei meus parceiros e fotografei possibilidades para você arrasar

Bermudinha jeans + tshirt color da @estilomr2

(85 98956.6529)

Vestido amarelo rendado da @focusmoda feminina_

(85 98890.7136)

Maxi vestido estampado da @mariabonitaforgirl (85 99666.5399)

Saião jeans + camisa branca da @gaiatta. comjeans (85 99683.8277)

Macaquinho + choker dourada da @zigfinamodas (85 9 8949.6303)

Vestido com mangas da @euvoudeavalook (85 99164.6942)

Macaquinho ombro a ombro em estilo cigano da @rialzomoda (85 99999.4393)

Jeans + polo listrada da @pcamodamasculina

(85 9.8900.5827)

Bermudinha listrada com cinto + camisa polo vermelha da Mais Boy Moda Masculina

#umbafo

Férias

Gente, olha que super bafo! Minha mais nova parceira @icecandydindin traz umas delícias que estão bombando nos eventos da cidade. São dindins gourmets de vários sabores, e que, além de ter virado modinha, combina, e muito, com o nosso calor. Aproveitando a deixa... Hoje, tem minha super festinha na @hausfortaleza no Dragão do Mar, e esses dindins maravidas também estarão por lá. É a #KiSeDane, Louca do Natal, e você não pode deixar de ir com a presença das bloggers Marina Benevides (@mamabenevides) e Cris Moreira (@cris_moreira).

Mesa de Natal

Eu morro real com as delícias do @meuqueridobolo. Minha parceira Alana tem umas mãos de fada que transformam qualquer doce em magia. E ainda dá tempo de encomendar o seu para amanhã ou para sua mesa de virada de ano. Olha a foto, segue o ig e baba, baby, nessas gostosuras.