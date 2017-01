Com Estilo: Achadinhos de verão

00:00 · 06.01.2017

Balada com as amigas: @amycollectiontshirts aposta em vestidinho de moletom com patches divertidos e bag de concha Cinema: saia plissada com blusa de seda rosa seco; Jantar com namorado: @euvoudeavalook aposta em saias retas e blusas ombro a ombro

Férias! Como eu amo real... Dias de praia, cinema, balada e encontrinhos com o "crush". E você nem pense em curtir tudo isso sem postar no "Insta Stories" tudo o que está aprontando. Arasse no estilo, pois eu e suas amigas estamos loucas para ver seu #lookdodia

Sunset: @usoamorastore investe em brincos de pedrarias em tons fortes para looks básicos

O P&B nunca sai de moda e deixa o look elegante e romântico. Veja mais em @zigfinamodas @lindabelamodafeminina traz o amarelo como cor forte nestas férias

@gaiatta.Comjeansaposta no total jeans como trend desta estação

#umbafo

Férias

Óculos com brilho e pedrarias estão super em alta. Eu e as blogueiras viramos fãs. Assim como nos looks, o brilho surge como tendência forte também para os óculos solares. A loja Aliança de Ouro (@lojasaliancadeouro) traz para o Ceará lançamentos simultâneos aos da Europa. As novas coleções trazem minilantejoulas e pedras aplicadas à mão no frontal e nas hastes dos óculos. São estilosos e combinam também com as peças básicas do closet. Um bafo!

Treine com estilo

Meninas, pirem! Se vocês são loucas por tudo o que é saudável como eu, e amam malhar, segui um 'ig' esses dias que me deixou transtornado. A Alto Brasil Fitness (@altobrasilfitness) traz estampas e modelagens incríveis com um preço super bacana para nós que amamos treinar com um look bafo a cada dia. Gente, o corpo fica lindo nas peças, e o tecido é super confortável para a prática dos exercícios. Contato: 85 9.8838.9086 / 85 3289.5354

De madeira

Acessórios de madeira super combinam com praia. Achei um 'ig' que todas vão amar seguir: @acessoriusbyfriends. Já comece a pensar no biquíni deste finde com seu brinco de madeira